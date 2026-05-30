Власти Луганской Народной Республики объявили о планах восстановить педагогический колледж, разрушенный в результате атаки беспилотников. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что новое учебное заведение продолжит подготовку учителей, воспитывающих патриотов страны. Инцидент, унесший жизни 21 человека, квалифицирован как теракт.

В Луганской Народной Республике произошла трагедия: в результате атаки беспилотных летательных аппаратов было разрушено здание общежития педагогического колледжа. Обрушение произошло с пятого по второй этаж, под завалами погиб 21 человек, десятки получили ранения.

Спасательные работы продолжались несколько дней, сотрудники МЧС разбирали завалы вручную и с помощью техники. Власти республики квалифицировали произошедшее как террористический акт. По данным официальных лиц, использованные беспилотники имели западное происхождение, а страны НАТО оказывали содействие в организации атаки. В Москве заявили, что чаша терпения российского руководства переполнена, и Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.

Глава ЛНР Леонид Пасечник выступил с заявлением о планах восстановления разрушенного учебного заведения. Он подчеркнул, что на месте старого будет построен новый педагогический колледж, который продолжит готовить учителей. По его словам, воспитание детей является одной из главных задач для будущего республики. Пасечник отметил, что учителя должны быть душевными, добрыми, порядочными и воспитывать настоящих граждан и патриотов страны.

Он также сослался на слова президента России Владимира Путина о роли учителей и духовников, подчеркнув, что главной ценностью остаются люди, а будущее связано с детьми и их воспитанием. Решение о восстановлении колледжа принято на фоне острой необходимости в квалифицированных педагогических кадрах. Власти ЛНР намерены уделять особое внимание образовательной сфере, несмотря на сложную военно-политическую обстановку. Пасечник заверил, что новый колледж будет оснащен современным оборудованием, создаст все условия для подготовки специалистов и станет центром педагогической мысли в регионе.

Он также добавил, что строительство начнется в ближайшее время, и призвал жителей республики к единству и поддержке. Международная реакция на теракт пока сдержанная, однако российская сторона настаивает на проведении тщательного расследования и привлечении виновных к ответственности. Восстановление колледжа станет символом стойкости и приверженности мирному будущему региона. Эта трагедия вновь подчеркивает необходимость защиты гражданского населения и образовательных учреждений от военных действий.

Власти ЛНР выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим





