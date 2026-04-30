Глава Палестинской футбольной ассоциации отказался от рукопожатия с представителем Израиля по инициативе Инфантино

Президент ФИФА предложил главам футбольных ассоциаций Палестины и Израиля сделать совместное фото, но палестинский функционер отказался, обвинив Израиль в фашизме и геноциде. Также в обзоре футбольных новостей: рейтинги претендентов на Золотой мяч, критика трансферов и комментарии известных футбольных деятелей.

На 76-м конгрессе ФИФА , проходившем в Ванкувере, произошел инцидент, демонстрирующий глубокие политические разногласия в футбол ьном мире. Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил главам Палестинской и Израиль ской футбол ьных ассоциаций, Джибрилю Раджубу и Басиму Шейху Сулиману соответственно, сделать совместное фото.

Однако Раджуб категорически отказался, мотивируя свой отказ тем, что он не может пожимать руку представителю, которого, по его мнению, Израиль направил для оправдания фашизма и геноцида. Он подчеркнул страдания палестинского народа и выразил недоумение по поводу оторванности Инфантино от реалий жизни в регионе, отметив существенную разницу в уровне жизни между функционерами и самим президентом ФИФА. Этот эпизод стал символом неразрешенного конфликта и политизированности футбола. Параллельно с этим инцидентом, в футбольном мире обсуждаются другие новости и рейтинги.

По версии TNT Sports, главным фаворитом на получение «Золотого мяча» является Гарри Кейн, за ним следуют Олисе, Ямаль, Райс и Мбаппе. В то же время, Daily Mail назвала Виссу худшим трансфером сезона в Английской Премьер-лиге, а Исака, Гарначо, Гиттенса, Симонса и Делапа включила в список неудачных приобретений. Обсуждаются также лидерские качества Килиана Мбаппе в «Реале», о которых журналист Кастаньо заявил, что форвард не проявляет достаточной инициативы ни в раздевалке, ни на поле.

Кроме того, в новостной ленте фигурируют комментарии известных личностей. Дональд Трамп поддержал возможный приезд сборной Ирана на Чемпионат мира, а Андрей Аршавин раскритиковал запрет на сладкое, введенный Карпиным, ссылаясь на свой опыт в Англии. Стив Макманаман призвал упразднить правило игры рукой, считая его вредным для футбола, а Маттеус уверен в выходе «Баварии» в финал Лиги чемпионов. Эбуэ рассказал о финансовых потерях в результате развода, а Нигматуллин высказал мнение, что система VAR не приносит справедливости и разрушает романтику футбола.

Завершает подборку комментарий Дмитрия Губерниева о матче ЦСКА с «Зенитом», выполненный в его фирменном образном стиле





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Политика Международные Отношения ФИФА Инфантино Палестина Израиль Футбол Конфликт Золотой Мяч Трансферы Комментарии Политика

United States Latest News, United States Headlines