В Нью-Дели глава МИД России Сергей Лавров попросил вывести из зала иностранного журналиста, который нарушил правила этикета. Министр сделал замечание корреспонденту после того, как тот дважды перебил его разговором по телефону. Лавров указал на бестактность работника СМИ и призвал его покинуть помещение. "Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу. Ребят, выведите его отсюда", — сказал глава МИД на английском. Когда журналист проигнорировал просьбу, Лавров решил перейти к дипломатическому юмору. "Сэр, если вы не отдадите свой телефон, они достанут пистолет!". В данный момент Лавров находится с трехдневным визитом в столице Индии. Накануне он посетил мероприятия по линии БРИКС, а также принял участие в переговорах с главами МИД Индии, Египта, Таиланда, Малайзии и Ирана. Ранее сообщалось, что Лавров в шутку поправил переводчика во время переговоров с главой МИД Египта.

Ранее сообщалось, что Лавров в шутку поправил переводчика во время переговоров с главой МИД Египта.





