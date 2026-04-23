Главные спортивные события 22 апреля: увольнение в «Челси», рекорды Леброна и травмы в НБА и НХЛ

Обзор ключевых событий в мире спорта 22 апреля: смена тренера в «Челси», новые достижения Леброна Джеймса, травма Виктора Вембаньямы, гол Никиты Кучерова и другие новости.

22 апреля в мире спорт а произошло множество значимых событий. В футбол е лондонский «Челси» принял решение об увольнении главного тренера Лиама Росеньора, который не смог добиться стабильных результатов, проиграв пять матчей подряд и не забив ни одного гола в этих играх.

Это стало неожиданным, учитывая, что Росеньор возглавил команду всего четыре месяца назад, подписав шестилетний контракт. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Калум Макфарлейн. В НБА Леброн Джеймс продолжил устанавливать рекорды, набрав 28 очков в матче против «Хьюстон Рокетс» и став первым игроком в возрасте 41 года и старше, достигшим этого показателя в плей-офф.

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержали победу во втором матче первого раунда, укрепив свои позиции. Однако, не обошлось и без неприятностей: Виктор Вембаньяма, лидер «Сан-Антонио Сперс», получил сотрясение мозга в игре с «Портленд Трэйл Блэйзерс», что ставит под вопрос его участие в дальнейших матчах серии. В НХЛ Никита Кучеров забросил шайбу в первом матче плей-офф, принеся победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» над «Монреаль Канадиенс» в овертайме.

К сожалению, Артемию Панарину и Ивану Барбашеву не удалось помочь своим командам, «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс» соответственно, добиться победы. В теннисе российские спортсменки Анастасия Павлюченкова и Алина Чараева потерпели поражения в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде. В российском футболе «Оренбург» одержал волевую победу над «Пари НН» в 26-м туре РПЛ, поднявшись в турнирной таблице. Также произошел инцидент на матче НХЛ, где болельщик разбил стекло, отпраздновав неудачный буллит соперника, что привело к временной приостановке игры.

Радостная новость пришла от Татьяны Тарасовой, которая выписалась из больницы после лечения от ОРВИ. Впереди нас ждут новые интересные матчи, включая встречу «Бернли» и «Манчестер Сити» в АПЛ, а также матч «Барселоны» и «Сельты» в Ла Лиге. Эти события демонстрируют насыщенность спортивной жизни и непредсказуемость результатов





