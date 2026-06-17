Главные литературные новинки лета-осени 2026: от эпических историй до философских притч

Анонс ключевых художественных книг сезона лето-осень 2026 года. В фокусе - масштабные темы памяти, травмы, идентичности, а также цитаты от Букера, Пулитцера и других лауреатов. Основные премьеры: новый роман Наринэ Абгарян "София возвращалась домой", возвращение Киран Десаи после 20 лет, философский роман Клэр Фуллер, "Одиннадцатый час" Салмана Рушди, работа Хишама Матара, а также возобновление интереса к Монике Диккенс с романом "Мариана".

Летний сезон 2026 года обещает богатую литературную программу, в центре которой - масштабные темы: память и травма, наследие и идентичность, насилие и свобода, одиночество и попытка заново собрать себя в мире, который постоянно меняет очертания.

Основной фокус - на эпических историях, где прошлое не просто фон, а действующее лицо, а частная жизнь оказывается не менее драматичной, чем глобальные исторические процессы. Ключевые премьеры включают роман Наринэ Абгарян "София возвращалась домой", вдохновленный надгробной надписью на бердском кладбище, который рассказывает невероятную судьбу женщины, пережившую гарем, Китай, войну и потерю родных.

Букер-лауреат Киран Десаи возвращается после 20-летнего перерыва с романом о любви и культурных разломах, Клэр Фуллер превращает пандемийную реальность в философскую притчу, а Салман Рушди в "Одиннадцатом часе" исследует старение и воображение как сопротивление времени. Хишам Матар, лауреат Пулитцера, обращается к теме утраты отца, превращая личную историю в универсальное размышление о горе. Среди других значимых новинок - роман сценариста Гильермо Арриаги "Аномалии" о природе нормы и одно предложение Дэниела Крауса о Первой мировой войне.

Издательство "Астрель-СПб" выпускает "Софию возвращалась домой" в июле, а "КоЛибри" публикует перевод романа Моники Диккенс "Мариана" - автобиографическую историю воспитания, возвращения в печать после десятилетий. В списке также романы Эдуарда Веркина, Андрея Рубанова, Эдварда П. Джоунса и Хатльгрима Хельгасона, где история прямолинейно влияет на судьбы персонажей. Книги еще не全部 выпущены, но их выход подтвержден авторами, переводчиками и издательствами, которые поделились анонсами с Forbes Life.

Легендарная Моника Диккенс, праправнучка Чарльза Диккенса, в 1940-х была одной из самых популярных британских писательниц, её дебютный роман One Pair Of Hands, основанный на опыте службы прислугой, стал хитом, а "Мариана" - глубоким исследованием взросления и семейных тайн





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