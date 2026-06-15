Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что принудительная эвакуация семей с детьми и сотрудников предприятий из Краматорска свидетельствует о подготовке Киева к потере города.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что принудительная эвакуация семей с детьми и сотрудников предприятий из Краматорск а свидетельствует о подготовке Киев а к потере города. Минобороны России сообщило о принудительной эвакуации семей с детьми до 17 лет из Краматорск а, начиная с 9 июня.

Освобождение Краматорска имеет стратегическое значение для установления контроля над всей территорией ДНР и может нарушить систему снабжения украинской группировки в Донбассе. Киевский режим, который принял решение вывезти население и сотрудников предприятий из Краматорска, готовится к потере города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Касаемо Краматорска и вывоза людей и предприятий. Вы знаете, это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населенного пункта. Так это было и в предыдущие этапы. И здесь сейчас мы видим абсолютно точно, что применяются активные попытки вывезти часть населения, часть сотрудников предприятия", - сказал Пушилин.

ИС"в регионе, в Краматорске находится логистический центр, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты. Потеря этого узла нарушит систему снабжения украинской группировки в Донбассе. Согласно данным Минобороны России, в Краматорске расположены предприятия, производящие военную технику и вооружение, а также склады с военной техникой и вооружением. В результате эвакуации из Краматорска могут быть вывезены до 10 тысяч человек, включая сотрудников предприятий и членов их семей.

Согласно данным Минобороны России, эвакуация из Краматорска началась 9 июня и продолжается до сих пор. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что принудительная эвакуация семей с детьми и сотрудников предприятий из Краматорска свидетельствует о подготовке Киева к потере города.

"Киевский режим, который принял решение вывезти население и сотрудников предприятий из Краматорска, готовится к потере города", - сказал Пушилин. В результате эвакуации из Краматорска могут быть вывезены до 10 тысяч человек, включая сотрудников предприятий и членов их семей. Согласно данным Минобороны России, эвакуация из Краматорска началась 9 июня и продолжается до сих пор





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