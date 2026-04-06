Глава Мурманской области подтвердил гибель генерала Отрощенко при крушении Ан-26 в Крыму

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил гибель генерал-лейтенанта Александра Отрощенко при крушении самолета Ан-26 в Крыму. В результате катастрофы никто не выжил. Отрощенко был командующим авиацией флота.

Глава Мурманской области Андрей Чибис подтвердил гибель генерал-лейтенанта Александра Отрощенко при крушении самолета Ан-26 в Крым у. Инцидент произошел 31 марта, и в результате катастрофы никто из находившихся на борту не выжил. Чибис сделал заявление об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 6 апреля, сообщив, что среди погибших был командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко. Чиновник подчеркнул, что незадолго до трагедии виделся с генералом.

Члены правительства Мурманской области почтили память погибших минутой молчания, выразив таким образом скорбь по поводу произошедшего. Ранее о гибели Отрощенко со ссылкой на источники среди военнослужащих Северного флота сообщала «Русская служба Би-би-си» 2 апреля, однако до официального подтверждения от властей информации не поступало. Данная трагедия вновь привлекла внимание к потерям в рядах высшего военного командования. По подсчетам «Би-би-си», Александр Отрощенко стал 14-м российским генералом, погибшим с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Отрощенко возглавлял смешанный авиационный корпус Северного флота с 2024 года. За свою карьеру он занимал различные командные должности в морской авиации, включая командование авиацией Черноморского и Северного флотов, а также 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота. Крушение военно-транспортного самолета Ан-26 произошло в Крыму 31 марта. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность воздушного судна. Российские государственные агентства, ссылаясь на свои источники, сообщали о том, что самолет врезался в скалу. Следственный комитет (СК) сообщал о 30 находившихся на борту, в то время как Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны РФ) предоставило информацию о 29 погибших: семи членах экипажа и 22 пассажирах.





