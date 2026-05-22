Глава индийской молодежной партии «Народная партия тараканов» получил угрозы убийством

Москва, 22 мая - АиФ-Москва. Глава индийской молодежной партии «Народная партия тараканов» Абхиджит Дипке сообщил об угрозах расправы в свой адрес. Политическое движение, которое по количеству подписчиков в социальных сетях опередило аккаунты правящей «Индийской народной партии», было создано в середине мая.

Толчком к его появлению послужило высказывание председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта, который сравнил безработных молодых активистов с «тараканами» и «паразитами». Данная реплика спровоцировала широкий общественный резонанс в интернете. Позже проживающий в Соединенных Штатах Абхиджит Дипке инициировал запуск «Партии тараканов» в социальных сетях и развернул кампанию по привлечению сторонников. В кратчайшие сроки профили движения набрали свыше 20 миллионов подписчиков, обогнав официальные страницы как правящей силы, так и оппозиционного Индийского национального конгресса.

Впоследствии доступ к аккаунту «тараканов» в соцсети X на территории Индии был ограничен.

«Теперь мне угрожают убийством», — заявил Дипке. На опубликованных активистом скриншотах зафиксированы сообщения с угрозами, связанными с его онлайн-деятельностью. Неизвестные требуют от него прекратить ведение площадок либо вступить в ряды правящей партии.





