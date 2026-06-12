Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Глава Минобороны ФРГ: 'Мы ориентируемся на обращение военнослужащих ВСУ с беспилотниками' - Берлинский аэрокосмический салон ILA-2022

Оборона И Безопасность News

Глава Минобороны ФРГ: 'Мы ориентируемся на обращение военнослужащих ВСУ с беспилотниками' - Берлинский аэрокосмический салон ILA-2022
БеспилотникиСовместное ПроизводствоГермано-Украинские Предприятия
📆6/12/2026 11:43 AM
📰dw_russian
82 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 63%

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус поделился впечатлениями о своем визите в Запорожскую область, где он увидел 'очень впечатляющее' обращение военнослужащих ВСУ с беспилотниками. Он также обсудил соглашение об интенсификации обмена данными с украинскими военными и предложение усилить сотрудничество в области оборонной промышленности. Кроме того, он подтвердил намерение ФРГ присоединиться к украинской платформе Brave1 и пообещал продолжить подготовку военнослужащих ВСУ.

По словам Писториуса, во время недавнего визита в Запорожскую область он увидел 'очень впечатляющее' обращение военнослужащих ВСУ с беспилотниками.

'Мы ориентируемся на это', - сказал глава Минобороны ФРГ. Он добавил, что с украинскими военными достигнуто соглашение об интенсификации обмена данными, 'чтобы конкретно учиться на том, что там происходит'. Борис Писториус также призвал усилить 'и без того весьма успешное' сотрудничество Берлина и Киева в области оборонной промышленности. По его словам, 'западные деньги будут использованы в Украине для значительного увеличения производства различных систем с соответствующей дальностью действия и боевой мощью'.

'Германо-украинские совместные предприятия вносят важный вклад в обеспечение безопасности Европы', - заявил германский министр, сославшись на меморандум об автоматизации украинской системы ПВО, подписанный на ILA компаниями Skyfall и Airbus. Кроме того, предусмотрены инвестиции в размере нескольких сотен миллионов евро в украинские возможности для нанесения дальнобойных ударов, а также обмен информацией между оборонными ведомствами двух стран. В мае Писториус во время визита в Киев уточнил, что Германия и Украина работают над производством беспилотников с дальностью действия до 1500 километров.

Кроме того, он подтвердил намерение ФРГ присоединиться к украинской платформе Brave1, которая объединяет украинских военных и разработчиков инновационных оборонных технологий. Берлин и Киев хотят сотрудничать в том числе в создании систем вооружений с элементами искусственного интеллекта. Германский министр пообещал продолжить подготовку военнослужащих ВСУ. По его словам, на данный момент ФРГ обучила уже почти 27 тысяч украинских военных и намерена продолжать эту работу 'в том числе после

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

dw_russian /  🏆 9. in RU

Беспилотники Совместное Производство Германо-Украинские Предприятия Системы Вооружений С Элементами Искусственного Безопасность Европы

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lunar Calendar for Gardening: June 2022Lunar Calendar for Gardening: June 2022A comprehensive guide to gardening activities based on the lunar phases for June 2022, including planting, pruning, and maintenance tips for various crops.
Read more »

Алгоритмы, связь и сенсоры: В НАТО назвали основу новых войнАлгоритмы, связь и сенсоры: В НАТО назвали основу новых войнВ современных конфликтах решающим преимуществом становится скорость обработки данных с поля боя, заявил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на полях международной аэрокосмической выставки ILA в Берлине.
Read more »

Шуваев: 541 житель Белгородской области погиб от ударов ВСУ с 2022 годаШуваев: 541 житель Белгородской области погиб от ударов ВСУ с 2022 годаС 2022 года в Белгородской области от украинских обстрелов погибли больше 500 человек, ещё почти 4 тысячи получили ранения. Такие цифры привёл в интервью ГТРК «Белгород» временно исполняющий обязанности губернатора региона, Герой России Александр Шуваев.
Read more »

Скончалась старшая дочь короля Таиланда принцесса Пхатчара КиттияпхаСкончалась старшая дочь короля Таиланда принцесса Пхатчара КиттияпхаСтаршая дочь короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона принцесса Пхатчара Киттияпха Нарентхиратхеппхаявади скончалась в возрасте 47 лет после долгой болезни. Она находилась в коме с декабря 2022 года после episodes на тренировке служебных собак, состояние ухудшилось из-за инфекции в брюшной полости.
Read more »

Обвинения в сотрудничестве с ВС РФ послужили основанием для принудительной мобилизации десятков украинцев сотрудниками ТЦК и полициейОбвинения в сотрудничестве с ВС РФ послужили основанием для принудительной мобилизации десятков украинцев сотрудниками ТЦК и полициейСообщается, что для подтверждения сотрудничества с ВС РФ ТЦК и полиция использовали снимки из соцсетей, которые были сделаны в феврале — марте 2022 года, когда подвергшиеся принудительной мобилизации украинцы еще были подростками. Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК регулярно удерживают мужчин призывного возраста в закрытых помещениях неделями без каких-либо законных оснований. В частности, в Ужгородском районном ТЦК военкомы удерживали человека 50 дней.
Read more »

Фигуристка Игнатова: «Вышла в полноценный тренировочный режим, у меня снова две тренировки на льду и ОФП ежедневно»Фигуристка Игнатова: «Вышла в полноценный тренировочный режим, у меня снова две тренировки на льду и ОФП ежедневно»Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) сообщила в социальных сетях, что вернулась в полноценный тренировочный режим после родов.
Read more »



Render Time: 2026-06-12 14:44:24