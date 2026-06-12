Глава Минобороны ФРГ: 'Мы ориентируемся на обращение военнослужащих ВСУ с беспилотниками' - Берлинский аэрокосмический салон ILA-2022

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус поделился впечатлениями о своем визите в Запорожскую область, где он увидел 'очень впечатляющее' обращение военнослужащих ВСУ с беспилотниками. Он также обсудил соглашение об интенсификации обмена данными с украинскими военными и предложение усилить сотрудничество в области оборонной промышленности. Кроме того, он подтвердил намерение ФРГ присоединиться к украинской платформе Brave1 и пообещал продолжить подготовку военнослужащих ВСУ.

По словам Писториуса, во время недавнего визита в Запорожскую область он увидел 'очень впечатляющее' обращение военнослужащих ВСУ с беспилотниками.

'Мы ориентируемся на это', - сказал глава Минобороны ФРГ. Он добавил, что с украинскими военными достигнуто соглашение об интенсификации обмена данными, 'чтобы конкретно учиться на том, что там происходит'. Борис Писториус также призвал усилить 'и без того весьма успешное' сотрудничество Берлина и Киева в области оборонной промышленности. По его словам, 'западные деньги будут использованы в Украине для значительного увеличения производства различных систем с соответствующей дальностью действия и боевой мощью'.

'Германо-украинские совместные предприятия вносят важный вклад в обеспечение безопасности Европы', - заявил германский министр, сославшись на меморандум об автоматизации украинской системы ПВО, подписанный на ILA компаниями Skyfall и Airbus. Кроме того, предусмотрены инвестиции в размере нескольких сотен миллионов евро в украинские возможности для нанесения дальнобойных ударов, а также обмен информацией между оборонными ведомствами двух стран. В мае Писториус во время визита в Киев уточнил, что Германия и Украина работают над производством беспилотников с дальностью действия до 1500 километров.

Кроме того, он подтвердил намерение ФРГ присоединиться к украинской платформе Brave1, которая объединяет украинских военных и разработчиков инновационных оборонных технологий. Берлин и Киев хотят сотрудничать в том числе в создании систем вооружений с элементами искусственного интеллекта. Германский министр пообещал продолжить подготовку военнослужащих ВСУ. По его словам, на данный момент ФРГ обучила уже почти 27 тысяч украинских военных и намерена продолжать эту работу 'в том числе после





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