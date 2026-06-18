Министр иностранных дел Германии и его польский коллега подписали совместное заявление, в котором российская агрессия признается главной угрозой европейской безопасности. Берлин обязуется защищать каждый сантиметр территории НАТО.

Министр иностранных дел Германии (предположительно Хайко Маас, хотя имя не указано) заявил в эксклюзивном интервью DW и польскому телеканалу TVP на Германо-польском форуме в Берлине 17 июня, что безопасность в Европе в нынешних условиях возможна только вопреки России.

'Мы должны четко осознавать, что в нынешних условиях - и я не вижу предпосылок к тому, что ситуация изменится в обозримом будущем - мы сможем обеспечить безопасность в Европе только вопреки России. Такова прозаичная и печальная реальность, и я должен проводить политику, исходящую из этой реальности', - подчеркнул он.

Министр также отметил, что Германия размещает в Восточной Европе необходимое для боевых действий оборудование, чтобы дать четкий сигнал: в случае нападения на территорию - а речь может идти только о России - немецкие солдаты немедленно встанут на защиту каждого сантиметра земли. Это обязательство совершенно недвусмысленно. Он добавил, что Германия не может допускать, чтобы Россия и ее президент Владимир Путин развязывали в Европе ничем не спровоцированную войну и пытались перекроить границы.

Особенно это касается страны, которая сама предоставила Украине гарантии безопасности, подписывая соглашение о ядерном оружии.

'Германия будет тверда в этом вопросе', - заявил политик. Совместно со своим польским коллегой Радославом Сикорским министр подписал заявление, в котором указывается на кардинальные изменения геополитических условий за последние десятилетия, особенно в связи с полномасштабной войной РФ против Украины. В заявлении подчеркивается, что российская агрессия, включая гибридные действия и дезинформацию, направлена также против Германии и Польши.

'Их цель - расколоть наши общества, разрушить общественный порядок и подорвать доверие к государству и его институтам. Нас не запугать. Мы успешно укрепим нашу устойчивость и будем просвещать наши общества', - отмечается в документе. Главной целью стороны назвали защиту европейских ценностей, включая верховенство права и свободные выборы, и в конечном счете достижение прочного и справедливого мира в Украине, который укрепит европейскую безопасность.

'Мы серьезно относимся к урокам истории. Не допустить новой войны - это не пустые слова, а обязательство перед будущими поколениями', - заявили Вадефуль и Сикорский (в тексте опечатка: возможно, имеется в виду глава МИД ФРГ, но имя не уточняется). Данное заявление прозвучало на фоне продолжающихся дебатов в Германии о роли Бундесвера и необходимости увеличения оборонных расходов. Эксперты отмечают, что превращение немецкой армии в мощную военную силу требует времени, но политическая воля к этому уже есть.

Позиция ФРГ по отношению к России стала более жесткой после начала войны в Украине, и Берлин стремится координировать свои действия с союзниками по НАТО и Евросоюзу. Совместная декларация с Польшей подтверждает единство двух стран в противостоянии российской агрессии и гибридным угрозам. Вместе с тем, в немецком обществе сохраняются пацифистские настроения: в пасхальные дни в городах ФРГ прошли многочисленные акции протеста против войн и перевооружения, но их влияние на внешнюю политику правительства остается ограниченным





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