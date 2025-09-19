Главные герои Лиги PARI: Сафронов, Калмыков, Жилмостный и другие.

10 туров Лиги PARI позади, и пора подвести первые итоги сезона. Кто стал героем этого этапа?

Сезон Лиги PARI набирает ход – уже сыграно 10 туров, что позволяет делать первые выводы и определять главных героев. Одна из самых ярких историй сезона – стремительный взлет «Ротора» под руководством Дениса Бояринцева. Команда одержала четыре победы в пяти последних матчах, уверенно заявив о своих амбициях. В центре внимания – нападающий Максим Сафронов , неожиданно оказался в числе лучших снайперов лиги.

Активные выступления Сафронова в матчах против «Волги», «Уфы», «Торпедо», «Чайки» и «КАМАЗа» привлекают внимание. Главное достоинство 27-летнего форварда – универсальность. На стартовом этапе он действовал на четырёх позициях: центрфорвард, правый и левый вингер, атакующий полузащитник. Следующим героем стала тульская «Арсенал» и её игрок VLADIMIR CALMYKOV, лидирующий в бомбардирской гонке. Забивая больше, чем в прошлом сезоне, он уже поразил ворота соперников ма Saves 8 матчах. Владимир – настоящий «икс-фактор», способный повлиять на исход встречи.Особый вклад в успех «Арсенала» вносит левый вингер Иван Рейес. Первые полгода в России понадобились для адаптации, но теперь доминиканский форвард просто разрывает соперников. Без этих передач показатели Калмыкова не были бы столь впечатляющими. Левый фланг атаки «Арсенала» – головная боль для всех противостоящих им команд.Щедрая поддержка «Челябинца»На правом фланге – Жилмостный - главный бомбардир костромского «Спартака». Для этого номинального центрдеяф. в начале сезона переместился на правый край обороны, так как Геннадий Киселёв получил травму в самом начале сезона. Жилмостный работает не только в обороне (109 выигранных единоборств – девятый в лиге), но и в нападении, регулярно подключившись и создавая множество опасных моментов. Одна из его заслуг – гол в ворота «Родины». Его результативность просто феноменальна: 11 голов за полтора года – невероятно!Гаджимурадов - лучший с нуля «ударник»Роман Гаджимурадов, перешедший в «Челябинск» из «СКА-Хабаровск», смотрится как лидер молодежной команды. Он лучший по числу успешных обводок (34) в чемпионате и четвертый по сумме ожидаемых голов (без учета пенальти) и ожидаемых голевых передач.





