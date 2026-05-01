Глава Палестинской федерации футбола отказался фотографироваться с израильским функционером, раскритиковав Инфантино

Джибриль Раджуб объяснил свой отказ, обвинив Израиль в геноциде и этнических чистках, а Инфантино – в недостатке понимания палестинских страданий. В обзоре также представлены другие спортивные новости.

Глава Палестинской футбол ьной ассоциации Джибриль Раджуб выразил резкую критику в адрес вице-президента Израиль ской футбол ьной ассоциации Басима Шейха Сулимана и президента ФИФА Джанни Инфантино , объяснив свой отказ фотографироваться с израиль ским функционером.

Раджуб заявил, что Сулиман, представляя Израиль, игнорирует страдания палестинского народа и пытается замаскировать действия израильского правительства, которые он характеризует как геноцид и этнические чистки. Он подчеркнул, что из-за израильской оккупации и ограничений спортивная деятельность палестинцев была приостановлена, а люди подвергаются убийствам и арестам. Раджуб также выразил сомнение в понимании Инфантино истинной глубины палестинских страданий, несмотря на его попытки наладить диалог и объединить людей.

Он отметил, что для него спорт – это прежде всего кодекс поведения, и он не может приветствовать представителя правительства, которое, по его мнению, совершает преступления. Раджуб сравнил ситуацию с попыткой представить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как благодетеля, что он считает неприемлемым. Он задался вопросом, как он может пожать руку или сфотографироваться с человеком, который, по его мнению, пытается обелить фашизм и геноцид.

В контексте более широких спортивных новостей, бывший вратарь сборной СССР Уваров описал напряженную обстановку в Израиле, отметив, что во время военных действий в страну съезжаются игроки со всего мира. Оливер Кан прокомментировал различия в подходах Юргена Клоппа и «Реала» к построению команды, подчеркнув, что «Реал» предпочитает суперзвезд, не склонных к подчинению единой концепции. Муми Нгамале рассказал о конфликте с Карпиным, заявив, что тренер не видел его на поле, несмотря на то, что он не опаздывал на тренировки.

Тренер российской сборной U16 отметил успешное выступление команды на Турнире развития УЕФА, подчеркнув их преданность стране. Также были освещены успехи «Авангарда» в Кубке Гагарина, выход Мирры и Костюк в финал Мадрида, показ РПЛ в Бразилии и другие спортивные события





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Политика Международные Отношения Палестина Израиль ФИФА Джибриль Раджуб Джанни Инфантино Конфликт Спорт Футбол

United States Latest News, United States Headlines