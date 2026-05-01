Глава Ryanair предупреждает о банкротстве европейских авиакомпаний из-за высоких цен на топливо

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил о высокой вероятности банкротства европейских авиаперевозчиков, если цены на авиатопливо останутся высокими в течение летнего сезона. Рост цен вызван напряженностью вокруг Ирана и блокировкой Ормузского пролива.

Москва, 1 мая – АиФ-Москва. Генеральный директор крупнейшего европейского лоукостера Ryanair , Майкл О’Лири, выступил с серьезным предупреждением относительно будущего европейской авиационной отрасли. В интервью телеканалу CNBC он заявил о высокой вероятности банкротства ряда европейских авиаперевозчиков, если текущая ситуация с ценами на авиа топливо не изменится.

О’Лири подчеркнул, что сохранение высоких цен на топливо на протяжении всего летнего сезона может стать непосильным бременем для многих компаний, что приведет к их финансовому краху. Резкий скачок цен на топливо произошел после обострения ситуации на Ближнем Востоке, а именно после начала напряженности вокруг Ирана 28 февраля. Тегеран предпринял шаги по блокировке Ормузского пролива, что оказало непосредственное влияние на мировые цены на нефть.

До начала конфликта стоимость барреля нефти марки Brent составляла около 70 долларов, однако уже в начале мая она достигла отметки в 110,71 доллара. Таким образом, с начала эскалации конфликта цены на авиатопливо выросли почти на 84 процента. Это существенное увеличение стоимости топлива оказывает колоссальное давление на финансовое состояние авиакомпаний, вынуждая их искать пути оптимизации расходов и повышения тарифов.

Уже на этой неделе крупные игроки рынка, такие как United Airlines и Lufthansa, заявили о возможном повышении цен на авиабилеты и даже об отмене некоторых рейсов, чтобы смягчить последствия роста цен на топливо. О’Лири считает, что эти меры могут оказаться недостаточными для многих компаний. Глава Ryanair выразил уверенность, что если цены на нефть останутся на высоком уровне в течение летних месяцев, то европейские авиакомпании столкнутся с серьезными финансовыми трудностями, которые могут привести к банкротству.

Он конкретно отметил, что если цена барреля нефти будет держаться на уровне 150 долларов в июле, августе и сентябре, то банкротство европейских авиакомпаний станет неизбежным. О’Лири ранее уже предупреждал о потенциальных нарушениях в поставках топлива в пик летнего сезона отпусков, что может усугубить ситуацию. Он подчеркнул, что рост цен на топливо уже вынудил United Airlines отменить часть своих рейсов, что является тревожным сигналом для всей отрасли.

По мнению О’Лири, Ryanair, благодаря своей эффективной бизнес-модели и финансовой устойчивости, сможет пережить этот кризис, однако многие другие компании могут оказаться не в состоянии справиться с такими высокими ценами на топливо. Он также добавил, что ситуация требует немедленного вмешательства со стороны правительств и регулирующих органов для стабилизации рынка и предотвращения массовых банкротств авиакомпаний. О’Лири призвал к поиску альтернативных источников топлива и к разработке мер по снижению зависимости от нестабильных регионов.

Он также отметил важность инвестиций в новые технологии, которые позволят снизить расход топлива и повысить эффективность авиаперевозок. В заключение, О’Лири подчеркнул, что будущее европейской авиации находится под угрозой, и только совместные усилия всех заинтересованных сторон могут предотвратить катастрофу





