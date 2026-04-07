Гитара Ноэла Галлахера из Oasis выставлена на аукцион: музыкальная история и коллекционная ценность

Акустическая гитара лидера Oasis Ноэла Галлахера будет выставлена на аукцион в США. Оценочная стоимость инструмента, использовавшегося при создании альбома «(What’s the Story) Morning Glory?», составляет до $80 тыс. На аукционе также будут представлены рукопись песни Don’t Look Back in Anger и 12-струнная Rickenbacker. Кроме того, в новостях обсуждаются другие аукционные события, включая продажу украденных книг и инновационную сумочку из коллагена динозавра.

Акустическая гитара лидера британской рок-группы Oasis Ноэла Галлахера будет выставлена на аукцион в США. Об этом стало известно 7 апреля из сообщения газеты The Guardian, ссылающейся на аукцион ный дом Sotheby’s. Речь идет об инструменте Epiphone EJ-200 с автографом музыка нта, который использовался при написании композиций для второго студийного альбома группы под названием «(What’s the Story) Morning Glory?».

Этот альбом, выпущенный в 1995 году, стал культовым для многих поколений слушателей и содержит хиты, до сих пор звучащие на радиостанциях по всему миру. Специалист Sotheby’s по поп-культуре Крейг Инчиарди отметил удивительную продуктивность группы в тот период, подчеркнув, что альбом кажется сборником лучших хитов. Гитара, как ожидается, вызовет большой интерес у поклонников и коллекционеров, так как является частью музыкальной истории Oasis. Дополнительно на апрельских торгах, посвященных року и поп-музыке, будут представлены рукописный текст песни Don’t Look Back in Anger и 12-струнная гитара Rickenbacker, которой Галлахер пользовался в течение десятилетия. Эта гитара, также являющаяся предметом коллекционирования, добавляет значимости предстоящим торгам. \Акустический инструмент, о котором идет речь, был подарен Ноэлом Галлахером роуд-менеджеру группы, а затем выкуплен частным коллекционером. Это подчеркивает редкость и ценность инструмента, делая его желанным приобретением для ценителей. Инчиарди подчеркнул, что подобные гитары для фанатов и коллекционеров — это «святой Грааль», своего рода реликвии. Они сочетают в себе функциональность музыкального инструмента с исторической ценностью, что делает их чрезвычайно востребованными. Стоимость таких инструментов, имеющих исторический провенанс, значительно возрастает со временем, что делает аукцион привлекательным для инвестиций. По информации издания, гитара впервые выставляется на продажу, и ее оценочная стоимость составляет от 60 000 до 80 000 долларов США. Онлайн-торги начнутся 9 апреля. Параллельно с этим, в новостях сообщается о других аукционных событиях, таких как предполагаемая продажа украденных в Европе книг на аукционе «Литфонд», а также о торговле похищенным из российских библиотек на западных площадках, включая Sotheby's. Эта информация подчеркивает важность соблюдения этических норм и законности в мире искусства и коллекционирования.\В других новостях, опубликованных 3 апреля, сообщается о представлении в Амстердаме сумочки, изготовленной из коллагена, полученного из окаменелостей тираннозавра рекса. Эта инновационная разработка ученых и дизайнеров планируется выставить на аукцион. Материал был создан с использованием фрагментов древнего белка, извлеченного из останков динозавров, которые были интегрированы в клетки неназванного животного для производства коллагена, а затем преобразованы в кожу. Этот проект иллюстрирует интерес к нестандартным подходам в дизайне и технологиях, а также подчеркивает потенциал использования необычных материалов. Все эти события — от аукциона музыкальных инструментов до инновационных разработок в области дизайна — демонстрируют разнообразие и динамичность современного мира искусства и коллекционирования, где пересекаются история, технологии и культурное наследие. Эти аукционы являются не только местом продажи ценных предметов, но и площадкой для встреч коллекционеров, поклонников и исследователей, где формируется культурное наследие и оценивается вклад исторических личностей





