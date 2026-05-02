Германия усиливает оборону: модернизация порта Бремерхафен и подготовка к возможной войне с Россией

📆5/2/2026 6:51 PM
📰dw_russian
ФРГ инвестирует 1,35 млрд евро в модернизацию порта Бремерхафен для обеспечения логистики военной техники. Страна готовится к возможной эскалации конфликта с Россией, но сталкивается с бюрократическими и организационными проблемами.

Германия активно модернизирует свой крупнейший автомобильный порт Бремерхафен , вложив в проект 1,35 млрд евро. Это часть масштабных усилий Берлина по укреплению обороноспособности страны на фоне растущей военной угрозы со стороны России.

Основная цель модернизации — укрепить погрузочные доки для транспортировки тяжелой военной техники, включая 60-тонные танки Leopard, к потенциальной линии фронта. Германия, благодаря своему центральному расположению в Европе и мощной промышленной базе, играет ключевую роль в обеспечении логистики и снабжения войск в случае нападения на одного из союзников по НАТО. Однако реализация этих планов сталкивается с серьезными трудностями. Во-первых, после Второй мировой войны в Германии строго разделены гражданские и военные структуры, что усложняет взаимодействие между армией и частным сектором.

Например, Федеральное ведомство по оснащению бундесвера (BAAINBw) не имеет прямых контактов с логистическими компаниями, а коммуникация происходит только через платформы закупок. Это замедляет процесс подготовки к возможной мобилизации. Во-вторых, планы модернизации засекречены, и частные компании получают лишь фрагментарную информацию, что затрудняет их участие в проекте. По словам заместителя директора Немецкой ассоциации экспедиторов и логистов (DSLV) Нильса Бойка, от компаний требуют предоставлять подробные данные о своих ресурсах, но при этом не обеспечивают достаточной прозрачности.

Согласно прогнозам аналитиков, Россия может быть готова к атаке на территорию НАТО уже с 2029 года. В связи с этим Германия стремится завершить модернизацию вооружений и инфраструктуры к 2028 году. Глава BAAINBw Аннетта Ленигк-Эмден подчеркнула, что солдаты должны успеть обучиться работе на новой технике до возможного конфликта. Однако, как отметил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер, угроза существует уже сегодня, и страна должна быть готова к эскалации в любой момент.

В то же время, история закупок вооружений в Германии демонстрирует ряд провалов, таких как проект беспилотника Euro Hawk, что вызывает сомнения в эффективности текущих мер. В контексте напряженности в отношениях с Россией и возможного участия Германии в поддержке Украины, вопрос о готовности страны к военным вызовам остается открытым

