Германия призывает Канаду купить немецкие подводные лодки

Глава оборонного ведомства Германии посетил конференцию по вооружениям и безопасности в Оттаве и призвал Канаду купить немецкие подводные лодки. Он подчеркнул, что Германия хочет вместе с Канадой обеспечивать безопасность в Северной Атлантике, на Крайнем Севере и в Арктике.

Глава оборонного ведомства Германии посетил конференцию по вооружениям и безопасности в Оттаве, где призвал Канаду купить немецкие подводные лодки . Министр подчеркнул, что Германия хочет вместе с Канадой обеспечивать безопасность в Северной Атлантике, на Крайнем Севере и в Арктике.

Он отметил, что строительство 12 подводных лодок позволит создать тысячи рабочих мест и что экономическая выгода для Канады составит сотни миллиардов долларов. Писториус также добавил, что Германия рассчитывает на решение Оттавы до саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля. Кроме того, он сообщил, что Оттава приступила к переговорам о закупке шведских разведывательных самолетов типа Saab GlobalEye. Германия также рассматривает возможность приобретения этих машин





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Германия Канада Подводные Лодки Безопасность НАТО

United States Latest News, United States Headlines