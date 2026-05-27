Германия призывает Канаду купить немецкие подводные лодки

Германия призывает Канаду купить немецкие подводные лодки
📆5/27/2026 6:09 PM
📰dw_russian
24 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 30% · Publisher: 63%

Глава оборонного ведомства Германии посетил конференцию по вооружениям и безопасности в Оттаве и призвал Канаду купить немецкие подводные лодки. Он подчеркнул, что Германия хочет вместе с Канадой обеспечивать безопасность в Северной Атлантике, на Крайнем Севере и в Арктике.

Глава оборонного ведомства Германии посетил конференцию по вооружениям и безопасности в Оттаве, где призвал Канаду купить немецкие подводные лодки . Министр подчеркнул, что Германия хочет вместе с Канадой обеспечивать безопасность в Северной Атлантике, на Крайнем Севере и в Арктике.

Он отметил, что строительство 12 подводных лодок позволит создать тысячи рабочих мест и что экономическая выгода для Канады составит сотни миллиардов долларов. Писториус также добавил, что Германия рассчитывает на решение Оттавы до саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля. Кроме того, он сообщил, что Оттава приступила к переговорам о закупке шведских разведывательных самолетов типа Saab GlobalEye. Германия также рассматривает возможность приобретения этих машин

