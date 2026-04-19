Германия – второй по величине донор помощи Украине: масштабы и приоритеты поддержки

Германия занимает второе место по объему финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине после США, выделяя миллиарды евро на поддержку Киева. В материале DW рассказывается о приоритетах Берлина, включая поставки вооружений, энергетическую помощь и поддержку беженцев, а также о планах послевоенного восстановления.

Германия продолжает играть ключевую роль в поддержке Украины, занимая второе место после США по объему предоставляемой помощи. С начала полномасштабного вторжения России, Берлин выделил Киеву около 100 миллиардов евро, охватывая военную, финансовую, техническую и гуманитарную сферы. Значительная часть этих средств, около 55 миллиардов евро, направлена на финансирование поставок вооружений, включая зенитные комплексы, артиллерию, боевые машины, стрелковое оружие и медикаменты.

Кроме того, Германия провела обучение более 24 000 украинских военнослужащих на своей территории и финансирует поставку тысяч беспилотников для усиления Вооруженных сил Украины. Отмечается, что акцент военной помощи сместился от танков, поставленных после долгих колебаний, к боевым беспилотникам, которые теперь играют доминирующую роль в конфликте. Дискуссия о поставках ракет Taurus, как заявил канцлер Мерц, потеряла актуальность, поскольку Украина теперь обладает собственным дальнобойным оружием и «вооружена лучше, чем когда-либо прежде». Двусторонняя гуманитарная помощь Германии Украине, помимо вклада в рамках ЕС, оценивается примерно в 39 миллиардов евро. Эти средства направлены на укрепление устойчивости и функционирования украинского государства, особенно в условиях целенаправленных ударов России по энергетической инфраструктуре. Германия стала вторым по величине донором после США, выделив более 1,2 миллиарда евро на поддержку энергетического сектора Украины, включая ремонт поврежденных объектов и экстренные меры. Немецкие эксперты также активно сотрудничают с украинскими партнерами по восстановлению энергетической инфраструктуры, делая упор на энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. Гуманитарная поддержка осуществляется в тесном взаимодействии с международными и неправительственными организациями, обеспечивая оперативную доставку помощи нуждающимся, особенно в прифронтовых районах. С начала войны Германия предоставила убежище более чем миллиону украинских беженцев, в основном женщин и детей. Федеральное правительство оказывает всестороннюю поддержку федеральным землям и муниципалитетам в размещении и обеспечении беженцев, включая прямое финансирование расходов, предоставление жилья, социальных пособий, медицинской страховки, а также организацию курсов немецкого языка, программ повышения квалификации и интеграции. Параллельно с этим, Германия совместно с партнерами по ЕС и G7 работает над планами послевоенного восстановления Украины, ориентированными на модернизацию государства и экономики в контексте будущего вступления страны в ЕС. Вопросам восстановления были посвящены несколько международных конференций, одна из которых прошла в Германии в 2024 году, а следующая запланирована на июнь 2026 года в Гданьске. Несмотря на значительный объем помощи, в Германии существуют различные мнения относительно ее формы и масштабов. Ожидается, что по мере сокращения американской помощи, требования Киева к Берлину могут возрасти, что потенциально может усилить внутреннее недовольство. При этом, недовольство украинскими беженцами среди немецкого населения остается относительно низким, отчасти благодаря их хорошей интеграции. Однако, критика связана с быстрым предоставлением украинцам так называемого, которое аналогично пособиям немецких граждан, вместо более низких выплат для ищущих убежище





