Немецкие министры демонстрируют повышенный интерес к Украине, предлагая расширение сотрудничества в сфере обороны, цифровизации и экономики. Обсуждаются новые инициативы, включая присоединение к платформе Brave 1 и создание 'Немецкого дома' в Киеве.

В Германии наблюдается необычная тенденция – соревнование между министрами в проявлении поддержки Украине. На пресс-конференции в Берлине, посвященной итогам германо-украинского круглого стола, министры обороны, финансов и экономики Германии, а также министр обороны Украины Михаил Федоров, активно подчеркивали инновационный потенциал и достижения украинского оборонпрома.

Встреча, организованная Борисом Писториусом, ознаменовала переход к новому, стратегическому уровню сотрудничества, от спонтанной помощи к системному партнерству. Германия стремится к долгосрочному и структурированному взаимодействию, которое, по мнению немецких официальных лиц, принесет пользу не только сфере безопасности, но и экономике и промышленности ФРГ. Особое внимание уделяется обмену опытом, где Украина опережает Германию в темпах цифровизации армии. Круглый стол состоялся спустя две недели после межправительственных консультаций, в ходе которых были подписаны соглашения о сотрудничестве, включая предоставление Украине цифровых данных с поля боя.

Хотя новых соглашений на этот раз не было объявлено, прозвучали инициативы, свидетельствующие об усилении партнерства. Вице-канцлер Ларс Клингбайль подчеркнул, что поддержка Украины остается приоритетом, несмотря на другие международные конфликты, такие как ситуация вокруг Ирана. Обсуждалось расширение каналов обмена информацией, включая возможное присоединение Германии к украинской платформе Brave 1, координирующей сотрудничество в сфере обороны. Также планируется увеличение числа военных атташе в посольстве Германии в Киеве для сопровождения совместных проектов по разработке вооружений.

В ведомстве Писториуса будет создан штаб для координации сотрудничества с Украиной, включая изучение украинского опыта защиты критической инфраструктуры. Украинская сторона предложила открыть в Киеве 'Немецкий дом' – центр для поддержания деловых контактов с Германией, ставшей ключевым партнером Украины. Вопрос о поставках Украине немецких крылатых ракет Taurus остается спорным, канцлер Фридрих Мерц отказался давать положительный ответ. В то же время, немецкая военная стратегия все больше учитывает опыт, полученный Украиной в ходе отражения российской агрессии, как отметил бригадный генерал Йоахим Кашке.

Обсуждаются различные варианты членства Украины в ЕС, включая 'символическое' членство. В целом, наблюдается значительное усиление сотрудничества между Германией и Украиной, охватывающее широкий спектр областей, от обороны и цифровизации до экономики и инфраструктуры. Это свидетельствует о переходе к более глубокому и долгосрочному партнерству, направленному на укрепление безопасности и развитие обеих стран





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Мартинс победил Джируна в главном бою BRAVE CF 74Мартинс победил Джируна в главном бою BRAVE CF 74

Read more »

Глупое увольнение из UFC не похоронило карьеру. Богатов вновь претендует на поясТеперь Роман покоряет другой промоушен — Brave.

Read more »

Мухаммад Мокаев: «Я самый высокооплачиваемый боец ​наилегчайшего веса и не владею титулом Brave. Но хочу вернуться в UFC«Я самый высокооплачиваемый боец ​​наилегчайшего веса в мире, но у меня нет титула Brave.

Read more »

Доминирующий россиянин восхищает Европу. Магомедову пора стать топом UFCРасул покоряет Brave CF и рвётся к титулу.

Read more »

Был топ-моделью и пришёл в ММА. В UFC яркий новичок родом из РоссииBrave CF открыл миру ещё одного талантливого бойца.

Read more »

– о разнице в уровне UFC и Brave: «Вообще не могу отличить никакую лигу. У меня даже в любителях бои были тяжелее, чем в UFC»Чемпион Brave Мухаммад Мокаев рассказал, что планирует обсудить возвращение в UFC с руководством промоушена.

Read more »