Германия представила жуков-разведчиков для НАТО: эксперт оценил перспективы

Немецкая компания SWARM Biotactics начала выпуск биогибридных разведывательных систем на основе жуков для вооруженных сил НАТО. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что, несмотря на экспериментальный характер разработок, эта технология имеет большой потенциал для будущего.

В Германии оборонная компания SWARM Biotactics приступила к выпуску биогибридных разведывательных систем для вооруженных сил НАТО . Эти уникальные устройства представляют собой живых жуков, оснащенных миниатюрной аппаратурой, включающей камеры, датчики, модули связи и нейростимуляции. Управление движением этих насекомых-киборгов осуществляется удаленно оператором, который может программировать их маршрут к заданным целям.

Такой подход открывает новые горизонты в области тактической разведки, позволяя использовать природную подвижность и незаметность насекомых для сбора информации в труднодоступных или опасных зонах. Военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя данную разработку, отметил, что идея использования живых существ, таких как насекомые, птицы или животные, в разведывательных целях обсуждается уже давно. «Если говорить о насекомых, то, действительно, есть чипы, которые подключают непосредственно к нервной системе насекомого, и таким образом удаётся управлять им, направлять его к нужным объектам, осуществляя разведку», – пояснил эксперт. Он подчеркнул, что на данном этапе развития технологий речь идет исключительно об экспериментальных разработках. «На сегодняшний день это пока лишь эксперименты, связанные непосредственно с управлением самим насекомым. Они более-менее удачны, но те микросхемы, которые устанавливаются на насекомых, являются достаточно большими. В том числе, нужны элементы питания. Поэтому говорить о том, что насекомые в ближайшее время смогут выполнять разведывательные или какие-то диверсионные задачи, думаю, преждевременно», – добавил Кнутов. По его словам, в своем нынешнем виде жуки-киборги применимы только на очень коротком расстоянии, и «результат будет такой, какой даёт обычный беспилотник». Для того чтобы эффективно применять насекомых-разведчиков, необходимы принципиально новые решения в области элементов питания и электроники. «Если с электроникой прогресс достаточно быстрый, в течение 2-3 лет, максимум, к 2030 году обещают уже делать чипы размером 2 нанометра, то с элементами питания пока ещё есть проблемы. Они объёмные и для насекомых тяжёлые. Прорыв произойдёт в этой области только тогда, когда появятся лёгкие и долговечные элементы питания, способные обеспечивать достаточно долгое время установленные на насекомом средства управления и средства разведки. Думаю, что это будет возможно лет через пять», – прогнозирует эксперт. Таким образом, хотя технология и находится на ранней стадии, она демонстрирует значительный потенциал для будущего военного применения, особенно в контексте поиска легких и незаметных средств для разведывательных операций. Разработка таких биогибридных систем может привести к созданию нового поколения беспилотных аппаратов, способных выполнять задачи, недоступные для традиционной техники





