Германия отправляет корабли в Джибути для подготовки к возможной операции в Ормузском проливе

Германия отправляет два корабля в Джибути для подготовки к возможной операции в Ормузском проливе. Минный тральщик Фульда и корабль снабжения Мозель должны пройти через Красное море и зайти в порт африканского микрогосударства Джибути.

Минный тральщик Фульда и корабль снабжения Мозель должны в течение пяти-семи дней пройти Красное море в направлении на юг, а затем зайти в порт африканского микрогосударства Джибути для дальнейшей подготовки к операции, сообщило министерство обороны ФРГ.

На борту обоих кораблей находятся в общей сложности около 140 военнослужащих. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, речь идет о "дальновидной, превентивной мере", чтобы в случае получения мандата на проведение операции "быстро действовать и прежде всего быстро оказаться в Ормузском проливе". Для "подготовки к возможной операции" Фульда и Мозель имеют в распоряжении автономные системы, защитное оборудование и водолазов-саперов, сообщило министерство. Фульда и Мозель сопровождает британский корабль снабжения Лайм Бэй.

Помимо мандата бундестага, "существенными предварительными условиями" для участия Германии в операции в Ормузском проливе являются "устойчивое прекращение боевых действий" между Ираном и США, а также правовые основания в рамках международного права. Правительство ФРГ "готово внести существенный и заметный вклад в международную коалицию по защите свободы судоходства в Ормузском проливе", подчеркнуло германское оборонное ведомство. Фульда - минный тральщик класса Франкенталь. Корабли этого класса специализируются на обнаружении и ликвидации подводных угроз.

В работе используются как кабельные подводные, так и надводные дроны, которые имитируют шум двигателей и магнитное поле судов, провоцируя детонацию донных мин. Минные водолазы также способны обезвреживать взрывные устройства в труднодоступных местах, в том числе в портах. Тендер Мозель служит кораблем снабжения и имеет на борту топливо, пресную воду, запчасти, продовольствие и боеприпасы. На его палубе могут садиться транспортные вертолеты.

Вашингтон и Тегеран закрепили соглашение о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Документ предусматривает снятие санкций и выплату Ирану 300 млрд долларов на восстановление. Второй раунд переговоров представителей Вашингтона и Тегерана ожидается в Исламабаде. Пока стороны не достигли компромисса за время перемирия





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