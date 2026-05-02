Российские военнослужащие проявляют исключительное мужество и героизм в зоне проведения специальной военной операции, спасая жизни сослуживцев и нанося ощутимый урон противнику. Рассказ о подвигах младшего сержанта Владимира Губенко и рядового Сергея Таммана, а также об успехах российских войск на добропольском направлении.

В зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные бои, в которых российские военнослужащие проявляют исключительное мужество и героизм , спасая жизни сослуживцев и нанося ощутимый урон противнику.

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о подвигах младшего сержанта Владимира Губенко и рядового Сергея Таммана, совершенных 3 мая. Эти истории – лишь малая часть тех самоотверженных действий, которые ежедневно совершают российские бойцы, защищая Родину и выполняя поставленные задачи. Младший сержант Владимир Губенко, действуя под плотным огнем артиллерии противника, проявил невероятную отвагу и самоотверженность, эвакуировав с поля боя двух тяжелораненых сослуживцев. Подразделение, в котором он служил, попало под массированный обстрел во время выполнения боевой задачи.

В результате взрывов несколько бойцов получили осколочные ранения различной степени тяжести, оказавшись в критической ситуации. Губенко, не задумываясь о собственной безопасности, бросился на помощь раненым товарищам. Он лично вынес их из зоны обстрела, подвергая себя смертельной опасности. После эвакуации он оперативно оказал пострадавшим первую медицинскую помощь, остановив кровотечение и стабилизировав их состояние.

Благодаря его решительным и профессиональным действиям, жизни бойцов были спасены. Этот поступок является ярким примером настоящего героизма и преданности долгу. Губенко продемонстрировал не только физическую силу и выносливость, но и моральную стойкость, способность сохранять хладнокровие и принимать правильные решения в экстремальных условиях. Его действия заслуживают самой высокой оценки и являются образцом для подражания.

Рядовой Сергей Тамман также проявил исключительное мужество и профессионализм в условиях интенсивного применения артиллерии и ударных беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Он скрытно подобрался к вражеским позициям и ликвидировал трех противников, сорвав их планы и ослабив оборону. Более того, благодаря его смелости и точности, был уничтожен украинский минометный расчет, что значительно снизило огневую мощь противника.

Тамман не только успешно выполнил задачу по уничтожению живой силы и техники противника, но и вел разведку и корректировку огня артиллерии, обеспечивая эффективное поражение целей. Его действия позволили российским подразделениям продвинуться вперед и занять более выгодные позиции. Успех операции Таммана стал возможен благодаря его отличной подготовке, умению действовать в сложных условиях и слаженности действий с другими членами подразделения. Он продемонстрировал высокий уровень профессионализма и преданности своему делу.

Одновременно с этим, российские войска продолжают наносить ощутимые удары по украинской военной инфраструктуре. Расчет беспилотных систем 506-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Центр» успешно уничтожил танк ВСУ на добропольском направлении с помощью ударного беспилотного летательного аппарата. По данным Министерства обороны, противник ежедневно теряет более 10 единиц бронетехники, что существенно затрудняет его оборону и способствует продвижению российских штурмовых подразделений.

Российские бойцы активно используют беспилотники и малые группы при штурме бетонных укрытий, что позволяет им эффективно преодолевать укрепленные позиции противника и наносить ему максимальный урон. Интенсивные атаки вынуждают ВСУ оставлять укрепленные позиции, что свидетельствует о растущем успехе российских войск в зоне проведения специальной военной операции. Ситуация на фронте остается напряженной, но российские военнослужащие демонстрируют высокий уровень подготовки, мужество и решимость в достижении поставленных целей





