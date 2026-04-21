В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских солдат и офицеров, проявивших отвагу в зоне спецоперации, уничтожая технику и дроны противника.

Министерство обороны Российской Федерации продолжает информировать общественность о герои ческих подвигах российских военнослужащих, проявляющих исключительную доблесть и профессионализм в ходе проведения специальной военной операции. Очередные примеры мужества были продемонстрированы рядовым Виктором Грецем, который при выполнении ответственной задачи по восстановлению линий проводной связи сумел лично нейтрализовать два ударных беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины.

В условиях ожесточенного противостояния, когда противник активно использовал FPV-дроны для срыва коммуникации между подразделениями, решительные действия рядового позволили не только сохранить целостность управления, но и обеспечить своевременное получение боевых приказов штурмовыми группами. Результатом его грамотных действий стало успешное выполнение поставленных целей без потерь среди личного состава, что подчеркивает критическую важность оперативной связи на поле боя. Параллельно с этим ведомство отметило заслуги ефрейтора Евгения Федосеева, чья работа по разведке местности стала залогом успеха продвижения наших сил на важном тактическом направлении. Несмотря на интенсивный артиллерийский огонь, ведущийся со стороны противника, Федосеев сумел обнаружить замаскированную огневую точку пулеметного расчета. Действуя в тесной координации с операторами беспилотной авиации, ефрейтор обеспечил высокоточное наведение ударных средств по выявленным координатам, тем самым подавив сопротивление врага и расчистив путь для наступающих подразделений. Его вклад в общее дело демонстрирует важность взаимодействия различных родов войск в современных условиях маневренной войны, где успех операции зачастую зависит от точности целеуказания и быстроты принятия решений в критические моменты столкновения. Отдельную страницу в летопись мужества вписал гвардии сержант Николай Алексеев, который, несмотря на активное воздействие вражеских комплексов радиоэлектронной борьбы, сумел эффективно организовать работу расчета FPV-дронов. В ходе сложной разведывательно-ударной миссии его подчиненным удалось обнаружить и уничтожить значительное количество техники ВСУ, включая автомобильный транспорт и самоходную артиллерийскую установку. Эффективное использование дронов в условиях противодействия РЭБ свидетельствует о высоком уровне подготовки и технической смекалке российских бойцов. Наряду с этими героями, командование отметило отвагу гвардии лейтенанта Руслана Халиллаева, чье руководство мотострелковым взводом в ходе штурма опорного пункта в Днепропетровской области стало примером тактического мастерства. Все эти действия в совокупности доказывают, что российская армия продолжает успешно трансформировать свою тактику наступления, делая ставку на гибкость, контроль логистики и мастерское использование всех доступных ресурсов для достижения победы





