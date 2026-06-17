На Германо‑польском форуме в Берлине подписано новое военное соглашение, расширяющее взаимодействие в области кибербезопасности, инфраструктуры и обороны, а также подтверждающее общую позицию стран против российской агрессии.

Берлин и Варшава объявили о намерении углубить военное взаимодействие и расширить совместные проекты в сфере кибербезопасности и передовых технологий. На Германо‑польском форуме, прошедшем 17 июня в столице Германии, представители обеих стран отчитались о более тесном сотрудничестве, которое должно стать гарантией стабильности в центрально‑европейском регионе.

Около семисот участников собрался в Берлине, чтобы отметить 35‑летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве, заключённого в 1991 году. Министр обороны Германии Борис Писториус и{ } польский коллега Влад 0 0 0 0 0 0 ; Дакт ; г!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ㅋㅋ'





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