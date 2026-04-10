Герои отцовства: знаменитости, воспитывающие детей в одиночку

Вдохновляющие истории о силе духа и безграничной любви отцов, взявших на себя заботу о детях. От преодоления трагических потерь до создания счастливых семей - истории Вячеслава Манучарова, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, Петра Чернышёва и Константина Хабенского.

От трагической потери до неожиданного обретения отцовства, от борьбы за будущее ребёнка до попыток выстроить новую реальность — истории пяти знаменитых отцов-одиночек. Актёр и телеведущий Вячеслав Манучаров открыто делится в социальных сетях моментами со своими детьми, вызывая искреннее умиление у публики. Он воспитывает троих детей самостоятельно. Его старшая дочь Арина осталась с ним после трагической смерти его первой супруги в 2017 году.

Младшие дети — Нина и Даниил — оказались с ним после того, как их мать, американка Дора Надеждина, покинула их в аэропорту Шереметьево перед вылетом в США в 2022 году, на фоне возникших разногласий из‑за СВО. Когда Манучаров прибыл в аэропорт, сын и дочь уже ждали его одни. Актёр не держит обиды на бывшую жену, хотя и не поддерживает с ней контакты. При этом он не препятствует общению детей с матерью. Эта ситуация стала тяжелым испытанием, но помогла Вячеславу еще сильнее привязаться к своим детям и осознать ценность каждой минуты, проведенной вместе. Певец Сергей Лазарев долгое время скрывал радость отцовства. Секрет был раскрыт случайно, когда артиста заметили в московском храме с мамой и маленьким сыном. Им оказался Никита. Спустя годы певец вновь удивил своих поклонников, объявив о рождении дочери Ани в 2018 году, о которой он рассказал лишь год спустя в интервью Лере Кудрявцевой. Оба ребёнка появились на свет благодаря суррогатным матерям, имена которых артист предпочитает не разглашать. Лазарева часто упрекают в том, что его дети растут в так называемой «неполноценной» семье. На что он отвечает уверенно и твердо: «Важно, чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мать пьет, отец бросил... Поэтому важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — это второстепенный вопрос». Певец и шоумен Филипп Киркоров также самостоятельно воспитывает детей Мартина и Аллу-Викторию, появившихся на свет благодаря суррогатной матери. Король эстрады стремится дать им все самое лучшее: покупает дизайнерскую одежду, записывает в различные кружки, водит на развлечения. Когда его дети увлеклись конкуром, Филипп приобрел для них собственных лошадей. Дети артиста развиваются творчески и спортивно. Алла-Виктория проявляет интерес к музыке, а Мартин изначально занимался футболом, а теперь пробует себя в дизайне. Недавно он представил свою первую коллекцию одежды собственного производства. История фигуриста Петра Чернышёва тронула сердца миллионов. Его супруга, актриса Анастасия Заворотнюк, боролась с онкологическим заболеванием почти пять лет. О глиобластоме она узнала менее чем через год после рождения их общей дочери Милы. Пётр работал не покладая рук, чтобы обеспечить жене необходимое лечение. Ему оказывали помощь друзья, в том числе Татьяна Навка, а также старшие дети Анастасии от первого брака — Анна и Мартин — и ее мама Валентина Борисовна, которая заботилась о маленькой Миле. 29 мая 2024 года Анастасия ушла из жизни. На прощании в московском Покровском храме собралось, казалось, пол Москвы. Шестилетняя Мила держала за руку отца, словно давая ему силы идти дальше. Сегодня Пётр продолжает активно выступать и живет в загородном доме в Подмосковье вместе с дочерью и тёщей. Недавно Мила дебютировала на льду в номере, поставленном её отцом и его партнершей Наоми Ланг. Для Петра это стало символом нового этапа — этапа, в котором он учится быть не только скорбящим мужем, но и опорой для своего ребенка, даря ей радость и веру в будущее. В 2008 году актёр театра и кино Константин Хабенский остался один с маленьким сыном Иваном. Смерть жены стала огромной утратой, но добрый нрав и интеллект мальчика помогали отцу справиться с горем. С ранних лет Ваня проявлял способности к языкам, и уже к 15 годам он владел английским, французским, испанским и каталонским. Последний язык юноша выучил в Барселоне, где учился в школе‑интернате под присмотром бабушки и дедушки — родителей первой супруги Константина Анастасии Смирновой. В 2013 году Хабенский женился во второй раз — на актрисе Ольге Литвиновой. В 2016 и 2019 годах у пары родились две дочери. После пандемии актёр перевез Ивана в Россию, так как очень скучал по сыну. Мальчик быстро нашел общий язык с сестрами, и семья стала еще дружнее. Сегодня Константин признается, что быть отцом — это постоянный рост и радость, которую невозможно переоценить





