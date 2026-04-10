Head Topics

Общество News

Герои отцовства: знаменитости, воспитывающие детей в одиночку
📆4/10/2026 9:49 PM
📰lifenews_ru
195 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 98% · Publisher: 68%

Вдохновляющие истории о силе духа и безграничной любви отцов, взявших на себя заботу о детях. От преодоления трагических потерь до создания счастливых семей - истории Вячеслава Манучарова, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, Петра Чернышёва и Константина Хабенского.

От трагической потери до неожиданного обретения отцовства, от борьбы за будущее ребёнка до попыток выстроить новую реальность — истории пяти знаменитых отцов-одиночек. Актёр и телеведущий Вячеслав Манучаров открыто делится в социальных сетях моментами со своими детьми, вызывая искреннее умиление у публики. Он воспитывает троих детей самостоятельно. Его старшая дочь Арина осталась с ним после трагической смерти его первой супруги в 2017 году.

Младшие дети — Нина и Даниил — оказались с ним после того, как их мать, американка Дора Надеждина, покинула их в аэропорту Шереметьево перед вылетом в США в 2022 году, на фоне возникших разногласий из‑за СВО. Когда Манучаров прибыл в аэропорт, сын и дочь уже ждали его одни. Актёр не держит обиды на бывшую жену, хотя и не поддерживает с ней контакты. При этом он не препятствует общению детей с матерью. Эта ситуация стала тяжелым испытанием, но помогла Вячеславу еще сильнее привязаться к своим детям и осознать ценность каждой минуты, проведенной вместе. Певец Сергей Лазарев долгое время скрывал радость отцовства. Секрет был раскрыт случайно, когда артиста заметили в московском храме с мамой и маленьким сыном. Им оказался Никита. Спустя годы певец вновь удивил своих поклонников, объявив о рождении дочери Ани в 2018 году, о которой он рассказал лишь год спустя в интервью Лере Кудрявцевой. Оба ребёнка появились на свет благодаря суррогатным матерям, имена которых артист предпочитает не разглашать. Лазарева часто упрекают в том, что его дети растут в так называемой «неполноценной» семье. На что он отвечает уверенно и твердо: «Важно, чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мать пьет, отец бросил... Поэтому важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — это второстепенный вопрос». Певец и шоумен Филипп Киркоров также самостоятельно воспитывает детей Мартина и Аллу-Викторию, появившихся на свет благодаря суррогатной матери. Король эстрады стремится дать им все самое лучшее: покупает дизайнерскую одежду, записывает в различные кружки, водит на развлечения. Когда его дети увлеклись конкуром, Филипп приобрел для них собственных лошадей. Дети артиста развиваются творчески и спортивно. Алла-Виктория проявляет интерес к музыке, а Мартин изначально занимался футболом, а теперь пробует себя в дизайне. Недавно он представил свою первую коллекцию одежды собственного производства. История фигуриста Петра Чернышёва тронула сердца миллионов. Его супруга, актриса Анастасия Заворотнюк, боролась с онкологическим заболеванием почти пять лет. О глиобластоме она узнала менее чем через год после рождения их общей дочери Милы. Пётр работал не покладая рук, чтобы обеспечить жене необходимое лечение. Ему оказывали помощь друзья, в том числе Татьяна Навка, а также старшие дети Анастасии от первого брака — Анна и Мартин — и ее мама Валентина Борисовна, которая заботилась о маленькой Миле. 29 мая 2024 года Анастасия ушла из жизни. На прощании в московском Покровском храме собралось, казалось, пол Москвы. Шестилетняя Мила держала за руку отца, словно давая ему силы идти дальше. Сегодня Пётр продолжает активно выступать и живет в загородном доме в Подмосковье вместе с дочерью и тёщей. Недавно Мила дебютировала на льду в номере, поставленном её отцом и его партнершей Наоми Ланг. Для Петра это стало символом нового этапа — этапа, в котором он учится быть не только скорбящим мужем, но и опорой для своего ребенка, даря ей радость и веру в будущее. В 2008 году актёр театра и кино Константин Хабенский остался один с маленьким сыном Иваном. Смерть жены стала огромной утратой, но добрый нрав и интеллект мальчика помогали отцу справиться с горем. С ранних лет Ваня проявлял способности к языкам, и уже к 15 годам он владел английским, французским, испанским и каталонским. Последний язык юноша выучил в Барселоне, где учился в школе‑интернате под присмотром бабушки и дедушки — родителей первой супруги Константина Анастасии Смирновой. В 2013 году Хабенский женился во второй раз — на актрисе Ольге Литвиновой. В 2016 и 2019 годах у пары родились две дочери. После пандемии актёр перевез Ивана в Россию, так как очень скучал по сыну. Мальчик быстро нашел общий язык с сестрами, и семья стала еще дружнее. Сегодня Константин признается, что быть отцом — это постоянный рост и радость, которую невозможно переоценить

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-11 08:11:34