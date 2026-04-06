Герой России Алексей Асылханов пропал в Кемеровской области: ведутся поиски

В Кемеровской области развернуты поиски героя России Алексея Асылханова, участника спецоперации. Мужчина пропал 3 апреля в городе Юрге. Правоохранительные органы просят помощи в розыске.

Москва, 6 апреля - АиФ-Москва. В Кемеровской области развернуты масштабные поиски 23-летнего Алексея Асылханова, героя России и участника специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области. По имеющимся данным, Алексей Асылханов покинул свой дом, расположенный на улице Фестивальной в городе Юрге, днем 3 апреля и с тех пор не выходил на связь.

Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ведут активные поисковые мероприятия, надеясь на скорейшее обнаружение пропавшего. Ситуация осложняется тем, что на данный момент нет никакой информации о его местонахождении, а обстоятельства исчезновения остаются неясными. Правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой оказать помощь в розыске. Особенностью ситуации является статус Асылханова как героя России, что подчеркивает значимость и приоритетность проводимых поисковых мероприятий. Поиски ведутся с привлечением значительных ресурсов, включая сотрудников полиции, кинологов с собаками и добровольцев. Особое внимание уделяется анализу имеющейся информации и проверке всех возможных версий, чтобы установить причины исчезновения и найти Алексея. Важно отметить, что помимо поисковых работ, ведется психологическая работа с родственниками и близкими пропавшего, которым оказывается всесторонняя поддержка в этот трудный период. \Приметы Алексея Асылханова, которые были опубликованы в ориентировке, включают: рост 175 сантиметров, возраст около 20-25 лет, темные волосы и карие глаза. Отличительной чертой является наличие протеза правой ноги. В день исчезновения он был одет в черную кепку, черную куртку на молнии с капюшоном, черные кроссовки с белыми полосами и черные штаны. При себе у него была черная кожаная сумка и пакет. Правоохранительные органы призывают всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Асылханова, немедленно сообщить об этом по телефонам в городе Юрге: 8-(38451)-6‒66‒21 или 02 (102 с мобильного). Важно помнить, что любая, даже незначительная информация, может оказаться решающей в поисках. В связи с повышенным вниманием к этой ситуации, в социальных сетях и мессенджерах распространяются ориентировки с информацией о пропавшем, а также призывы к распространению информации. Параллельно с этим, в сети появляются сообщения от волонтерских организаций, координирующих поисковые работы и принимающих помощь от добровольцев. Каждый, кто желает помочь, может обратиться в эти организации для получения инструкций и координации своих действий. Власти региона также подключились к решению проблемы и оказывают необходимую поддержку в организации поисковых мероприятий. \В контексте этих событий, важно помнить о значимости оказания помощи в розыске пропавших людей, особенно когда речь идет о человеке, удостоенном высокого звания героя. В настоящее время, поиски Алексея Асылханова продолжаются, и все силы направлены на его скорейшее обнаружение. Данная ситуация является напоминанием о необходимости внимательности и бдительности со стороны каждого гражданина, а также о важности сотрудничества с правоохранительными органами и волонтерскими организациями. Наряду с этим случаем, стоит упомянуть и другие случаи пропажи людей, в частности, о пропаже двух братьев в Омске, которые ушли кататься на самокатах вечером 5 апреля и не вернулись. Подобные события подчеркивают необходимость усиления мер безопасности и профилактики пропаж, а также важность оперативного реагирования на подобные ситуации. Власти призывают население к осторожности, особенно при нахождении детей на улице, и рекомендуют родителям уделять больше внимания своим детям, чтобы предотвратить подобные трагические случаи. Надежда на благополучный исход поисков Алексея Асылханова остается, и все ждут информации о его местонахождении





