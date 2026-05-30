Германия и Франция начали консультации по ядерному сдерживанию

Германия впервые присоединилась к консультациям с Францией по вопросам ядерного сдерживания, обсуждается участие Бундесвера в учениях Poker и расширение военного сотрудничества без передачи контроля над арсеналом.

В марте текущего года канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон объявили о создании руководящей группы высокого уровня по ядерному сдерживанию. Это решение было принято на фоне растущих угроз безопасности в Европе и неопределенности относительно гарантий со стороны США.

Первый раунд консультаций прошел на этой неделе в Париже с участием советника канцлера по безопасности Гюнтера Зауттера и представителей ряда европейских стран. Обсуждается возможное участие немецких военных в французских стратегических учениях Poker. Речь идет о доступе к конвенциональной части маневров, наблюдении за их проведением и ограниченной поддержке, включая авиационное сопровождение и использование воздушного пространства Германии. Франция при этом сохраняет полный контроль над своим ядерным арсеналом и не меняет доктрину применения сил сдерживания.

Решение о возможном использовании ядерного оружия остается исключительной прерогативой президента, а условия его применения остаются размытыми в рамках политики стратегической неопределенности. Франция предложила европейским партнерам вариант усиления ядерного сдерживания без постоянного размещения боезарядов за пределами страны. Предложение предусматривает ограниченное использование воздушного пространства, авиабаз и дозаправки в воздухе для французских истребителей. Этот подход должен укрепить роль Франции в обеспечении ядерной безопасности Европы без полноценного размещения французского арсенала на территории других стран.

Данные шаги свидетельствуют о глубоких изменениях в архитектуре европейской безопасности. Традиционно ядерное сдерживание в рамках НАТО опиралось на американские гарантии, однако усиление риторики со стороны России и возможное ослабление обязательств США вынуждают европейские страны искать альтернативные механизмы. Германия, исторически придерживавшаяся политики нераспространения и опирающаяся на коллективную оборону, теперь проявляет готовность участвовать в ядерных аспектах безопасности. Это может иметь далеко идущие последствия для внутриевропейских отношений и баланса сил.

Важно отметить, что Франция стремится сохранить стратегическую автономию и не передавать контроль над своим арсеналом. Таким образом, сотрудничество носит скорее консультативный и оперативный характер, нежели предполагает совместное принятие решений. Эксперты отмечают, что подобное взаимодействие может стать прецедентом для более глубокой интеграции европейских оборонных структур. Однако существуют и риски: усиление ядерной составляющей может спровоцировать ответные меры со стороны России и усилить напряженность.

Тем не менее, на данном этапе консультации направлены на укрепление доверия и координацию, а не на создание общего ядерного потенциала. Впереди предстоит еще много обсуждений, особенно в контексте предстоящих выборов в США и возможного изменения политики Вашингтона. Европа стоит перед необходимостью переосмыслить свою оборонную стратегию, и данный диалог между Берлином и Парижем является важным шагом в этом направлении. Пока что конкретные детали участия Бундесвера в учениях Poker остаются предметом переговоров.

Ожидается, что следующие раунды консультаций состоятся в ближайшие месяцы и позволят уточнить объемы взаимодействия. В целом, развитие событий указывает на то, что Европа стремится к большей самостоятельности в вопросах безопасности, хотя и сохраняя приверженность существующим альянсам. Ядерное сдерживание остается одной из самых чувствительных тем, и любые изменения в этой сфере требуют тщательной проработки и международного согласования. Поэтому текущие консультации представляют собой лишь начало долгого пути к новой архитектуре европейской обороны





