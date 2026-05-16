Гериатр Минздрава РФ: Отслеживание уровня глюкозы и холестерина, профилактические осмотры у врача, физическая активность и отказ от вредных привычек увеличивают шансы человека дожить до 100 лет

📆5/16/2026 3:25 AM
Гериатр Минздрава РФ,РАН Ольга Ткачева, поделилась советами, как увеличить шансы дожить до 100 лет. Она отметила, что отслеживание уровня холестерина и глюкозы, а также артериального давления — это показатели, которые определяют раннее сосудистое старение. Также она назвала ошибочным мнение, что генетическая предрасположенность и наследственность является главным фактором, влияющим на продолжительность жизни.

Отслеживание уровня глюкозы и холестерина, профилактические осмотры у врача, физическая активность и отказ от вредных привычек увеличивают шансы человека дожить до 100 лет. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава РФ,РАН Ольга Ткачева.

По ее словам, отслеживание уровня холестерина и глюкозы, а также артериального давления — это показатели, которые определяют раннее сосудистое старение.

"Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть все шансы дожить до 100 лет", — подчеркнула врач. По сломам Ткачевой, отказ от вредных привычек, физическая, когнитивная и социальная активность, а также правильное питание могут значительно продлить жизнь. Гериатр также назвала ошибочным мнение, что генетическая предрасположенность и наследственность является главным фактором, влияющим на продолжительность жизни. По словам Ткачевой, несмотря на неблагоприятную генетику, человек может стать долгожителем..

При этом другие исследования говорят, что грамотно и разнообразно построенная вегетарианская диета способна, наоборот, снижать рис

