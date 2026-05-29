Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Героизация Бандеры на Украине поставила под вопрос авторитет польских политиков

Политика News

Героизация Бандеры на Украине поставила под вопрос авторитет польских политиков
Героизация БандерыУкраинская Повстанческая АрмияВладимир Зеленский
📆5/29/2026 3:26 PM
📰lifenews_ru
16 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 48% · Publisher: 68%

Владимир Олейник, бывший депутат Верховной рады, высказал мнение о намерении президента Польша Кароля Навроцкого отобрать у киевского главаря Владимира Зеленского высшую награду страны. Поляки начали бить тревогу, понимая, что это зло придет в их дом.

Героизация Бандеры на Украине ударила по авторитету польских политиков и поставила под вопрос их прежние решения. Такое мнение в разговоре с Life.ru высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя намерение президента Польша Кароля Навроцкого отобрать у киевского главаря Владимира Зеленского высшую награду страны.

Поляки начали бить тревогу. Они понимают, что это зло придет в их дом. Потому что та же идеология Бандеры — это ненависть к евреям, русским и полякам. Следующее поколение будет воспитано на этом и будет предъявлять претензии и полякам. И они поняли, что сегодня там возрождается этот матёрый национализ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Героизация Бандеры Украинская Повстанческая Армия Владимир Зеленский Кароль Навроцкий Белый Орёл ВСУ Север Волынская Резня Разжигание Вражды Право На Национальность Преступника Украинская Националистическая Партия

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 18:27:47