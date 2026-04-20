Президент Украины отвергает идею вывода войск из Донбасса, критикует западных партнеров и предлагает создание новых альянсов безопасности, рассчитывая на вступление в ЕС к 2027 году.

Президент Украины выразил категорическое несогласие с гипотетическими требованиями, которые якобы обсуждаются в западных кулуарах относительно вывода украинских вооруженных сил с территорий Донбасс а. По его мнению, подобные шаги стали бы фатальной стратегической ошибкой, которая неизбежно привела бы к ослаблению оборонного потенциала страны.

Он подчеркнул, что за годы конфликта на востоке Украины была возведена глубоко эшелонированная система фортификационных сооружений и мощных защитных линий, которые являются критически важными для сдерживания противника. Добровольный отказ от этих позиций, по словам лидера государства, не только лишит Украину тактического преимущества, но и создаст опасный прецедент, ставящий под удар всю архитектуру безопасности региона. Отдельного внимания заслуживает дискуссия вокруг роли Соединенных Штатов Америки и личности Дональда Трампа в процессе урегулирования конфликта. Украинская сторона проявляет явный скепсис относительно того, могут ли заявления бывшего президента США служить надежной гарантией безопасности. Существует опасение, что любые договоренности, достигнутые сегодня, могут быть аннулированы или пересмотрены после смены политических циклов в Вашингтоне. Президент критически отозвался о самой идее увязки вывода войск с абстрактными гарантиями, назвав подобные сценарии проявлением политической недобросовестности. Он прямо обвинил сторонников такого подхода в искажении реальности, подчеркивая, что гарантии должны быть юридически обязывающими и действовать независимо от внутриполитических колебаний в других странах. Ситуация осложняется тем, что давление на Киев продолжает нарастать, а требования о выводе войск преподносятся как обязательное условие для любых мирных инициатив. Вместе с тем Киев продолжает активно продвигать идею формирования новых геополитических альянсов, которые могли бы укрепить позиции Украины на международной арене. Президент выдвинул амбициозное предложение о создании союза между Украиной, Великобританией, Турцией и Норвегией. По его мнению, включение этих стран в орбиту европейской безопасности сделало бы этот блок сильнейшим в мире. Глава государства выразил разочарование позицией некоторых стран Евросоюза, в частности Германии и Франции, которые не проявили готовности к ускоренному приему Украины в свои ряды. Официальный Киев рассчитывает на получение полноправного членства в ЕС к 2027 году и считает, что затягивание этого процесса является серьезной ошибкой, которая игнорирует тот факт, что Украина уже сейчас де-факто вносит существенный вклад в общую безопасность европейского континента. Отказ от интеграции Украины воспринимается в Киеве как упущенная возможность для усиления мощи всего Запада в условиях нарастающей глобальной нестабильности





