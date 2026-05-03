Георгий Черданцев рассказал о создании «Футбольной Ночи» и роли Виктории Лопыревой в проекте

📆5/3/2026 5:19 PM
Георгий Черданцев , известный спорт ивный комментатор, поделился воспоминаниями о создании и ведении популярного футбольного шоу « Футбольная Ночь », которое выходило на российском телевидении в конце 2000-х – начале 2010-х годов.

В программе, помимо самого Черданцева, участвовали Арташес Саркисян и Виктория Лопырева. По словам комментатора, идея включить девушку в футбольное шоу пришла из Италии, где такой формат уже давно был привычным и популярным. Черданцев отметил, что в России подобный подход был новаторским и вызвал неоднозначную реакцию у зрителей.

«Для итальянцев формат с девушкой в кадре – абсолютно нормальное явление. Мы хотели попробовать такой формат в России, зайдет или нет. Мы не позиционировали это так, что мы придумали подобное. Попробовали и просуществовали сезон», – рассказал он.

Черданцев подчеркнул, что проект стал настоящим прорывом для российского телевидения, несмотря на то, что сейчас о нем мало кто помнит. Он считает, что это один из самых сложных и лучших проектов в его карьере. 20 лет назад считалось, что женщине в футболе не место, но Черданцев категорически не согласен с такими устаревшими представлениями.

«Вика – большая молодец, что пошла на эти риски. Ей этот проект дал толчок в карьере. Она пробыла на этой сцене всего сезон, а стала футбольной женщиной номер один в России, да и в мире тоже», – отметил комментатор. Лопырева, благодаря участию в шоу, получила широкую узнаваемость и стала появляться на всех возможных футбольных мероприятиях.

