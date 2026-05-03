Георгий Черданцев рассказал о создании «Футбольной Ночи» и роли Виктории Лопыревой в проекте

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился воспоминаниями о создании и ведении футбольного шоу «Футбольная Ночь», в котором участвовала Виктория Лопырева. Он рассказал о новаторском формате программы и ее влиянии на карьеру Лопыревой.

Георгий Черданцев , известный спорт ивный комментатор, поделился воспоминаниями о создании и ведении популярного футбольного шоу « Футбольная Ночь », которое выходило на российском телевидении в конце 2000-х – начале 2010-х годов.

В программе, помимо самого Черданцева, участвовали Арташес Саркисян и Виктория Лопырева. По словам комментатора, идея включить девушку в футбольное шоу пришла из Италии, где такой формат уже давно был привычным и популярным. Черданцев отметил, что в России подобный подход был новаторским и вызвал неоднозначную реакцию у зрителей.

«Для итальянцев формат с девушкой в кадре – абсолютно нормальное явление. Мы хотели попробовать такой формат в России, зайдет или нет. Мы не позиционировали это так, что мы придумали подобное. Попробовали и просуществовали сезон», – рассказал он.

Черданцев подчеркнул, что проект стал настоящим прорывом для российского телевидения, несмотря на то, что сейчас о нем мало кто помнит. Он считает, что это один из самых сложных и лучших проектов в его карьере. 20 лет назад считалось, что женщине в футболе не место, но Черданцев категорически не согласен с такими устаревшими представлениями.

«Вика – большая молодец, что пошла на эти риски. Ей этот проект дал толчок в карьере. Она пробыла на этой сцене всего сезон, а стала футбольной женщиной номер один в России, да и в мире тоже», – отметил комментатор. Лопырева, благодаря участию в шоу, получила широкую узнаваемость и стала появляться на всех возможных футбольных мероприятиях.

Черданцев также высказался по поводу лояльности судей к «Краснодару» в программе Мусаева, отметив, что «из-за таких, как вы, эта лояльность и создается». В другом интервью Алаев прокомментировал отмену гола Кордобы в матче «Акрона», назвав этот момент спорным. Майну, в свою очередь, высказался о Кэррике, подчеркнув, что хочется идти за ним и биться за него. Тедеев после поражения «Акрона» от «Краснодара» с счетом 0:1 отметил, что команда с Дзюбой на поле играла разнообразно.

Экс-судья Федотов согласился с отменой гола Кордобы, указав, что игрок «Краснодара» придержал соперника за левую руку и выиграл позицию за счет этого движения





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Георгий Черданцев Футбольная Ночь Виктория Лопырева Футбольное Шоу Российское Телевидение

United States Latest News, United States Headlines