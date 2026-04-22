Геополитическая напряженность: Трамп увязывает судьбу сделки с Ираном с морской блокадой

Дональд Трамп заявил, что Иран не сможет заключить сделку с США без выполнения условий Вашингтона. Тегеран в ответ требует снятия морской блокады, что ставит под угрозу хрупкое перемирие в регионе.

Ситуация вокруг напряженных отношений между Соединенными Штатами и Иран ом вновь обострилась на фоне заявлений Дональда Трампа, сделанных 21 апреля. Американский лидер официально объявил, что никакие соглашения с Тегераном не станут возможными до тех пор, пока сохраняется текущая морская блокада , а также пока не будут выполнены жесткие требования Вашингтона. По мнению Трампа, иран ское руководство находится в крайне уязвимом положении из-за экономических потерь.

Президент США подчеркнул, что Иран несет колоссальные убытки, исчисляемые примерно в 500 миллионов долларов ежедневно, из-за невозможности полноценно экспортировать свои энергоресурсы. В своем сообщении в социальной сети Truth Social Дональд Трамп отметил, что к нему недавно обращались с предложением немедленно открыть Ормузский пролив для беспрепятственного прохода танкеров, однако он ответил категорическим отказом, связав это с перспективами будущего мирного процесса. В то же время официальный Тегеран придерживается диаметрально противоположной позиции. Депутат иранского парламента Ахмад Надери 21 апреля ясно дал понять, что проведение любых новых раундов дипломатических переговоров с американской стороной является невозможным, пока не будут сняты все ограничения с портовой инфраструктуры Ирана. Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи поддержал эту риторику, назвав действующую морскую блокаду грубым нарушением ранее достигнутого режима прекращения огня. Иранские власти настаивают на том, что подобные действия США являются формой экономической агрессии, которая подрывает доверие и делает невозможным конструктивный диалог. Стоит отметить, что, несмотря на жесткие заявления, Трамп все же пошел на определенные уступки, продлив режим прекращения огня по прямому ходатайству Пакистана. Это решение было принято для того, чтобы дать Тегерану дополнительное время на формирование конкретных встречных предложений и завершение текущего переговорного цикла. Тем не менее, обстановка в ближневосточном регионе остается крайне нестабильной. Несмотря на временную паузу в активных боевых действиях, американские военные контингенты, дислоцированные в зоне Персидского залива, продолжают находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Администрация США дала понять, что морская блокада иранских портов не будет снята в одностороннем порядке, так как это является инструментом политического давления. Эксперты отмечают, что текущий баланс сил весьма хрупок: любое неверное движение или инцидент в проливе может привести к срыву шаткого перемирия и возобновлению полномасштабного вооруженного столкновения. В условиях, когда обе стороны предъявляют друг другу ультимативные требования, дипломатическое решение проблемы представляется крайне сложной задачей, требующей участия международных посредников и долгого поиска компромиссов, которые устроили бы и Белый дом, и руководство Исламской Республики





