Геополитический кризис: эскалация американо-иранского противостояния и теневая война спецслужб

Анализ текущей ситуации вокруг Ирана: угрозы США, морская блокада, неуязвимость москитного флота и потери в рядах израильской разведки на фоне срыва дипломатических переговоров.

Напряженность между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран достигла критической точки, балансируя на грани полномасштабного военного конфликт а. Дипломатические усилия по организации прямых переговоров, которые должны были стать шансом на мирное урегулирование, постоянно срываются из-за жесткой риторики Вашингтона и непреклонности Тегерана.

В недавнем интервью телеканалу CNBC Дональд Трамп дал понять, что не намерен продлевать действующее перемирие, аргументируя это дефицитом времени и отсутствием прогресса в достижении условий, приемлемых для американской стороны. По словам бывшего президента, США занимают крайне сильную переговорную позицию, и любое соглашение возможно только на условиях, полностью отвечающих требованиям Белого дома. В противном случае, предупредил Трамп, американская военная машина готова возобновить интенсивные атаки на иранскую инфраструктуру, вплоть до самых радикальных сценариев, включая угрозу уничтожения ключевых аспектов государственности Ирана. Ситуация в регионе Персидского залива стремительно деградирует. Фактическое прекращение режима прекращения огня сопровождается эскалацией морской блокады. Военно-морские силы США предпринимают активные действия по перехвату иранских танкеров, что провоцирует ответные меры со стороны Ирана в Ормузском проливе. Одной из главных проблем для американского командования стал так называемый москитный флот Тегерана. Эти маневренные и скоростные катера, способные развивать скорость до 185 километров в час, представляют собой серьезную угрозу для танкеров и военных судов. Благодаря низкой заметности для радаров и использованию разветвленной сети укрепленных береговых укрытий, эти суда успешно противостоят превосходству американского флота, регулярно используя бортовое вооружение и беспилотные летательные аппараты для нападений. На фоне военного противостояния, теневая война спецслужб также вышла на новый уровень драматизма. Глава израильской разведки Моссад Давид Барнеа официально подтвердил гибель одного из своих агентов, выполнявшего секретное задание за рубежом в контексте текущего конфликта. Хотя детали операции остаются засекреченными, это признание хронологически совпало с сообщениями иранских властей о казни двух граждан, Масума Шахи и Хамеда Валиди, обвиненных в шпионаже в пользу Израиля. По версии следствия, казненные прошли подготовку в иракском Курдистане, обучаясь изготовлению взрывных устройств и выбору стратегических целей для совершения террористических атак на территории иранской столицы. Связь между гибелью израильского разведчика и казнью агентов в Тегеране остается предметом домыслов, однако эти события подчеркивают глубину разведывательной войны, которая разворачивается параллельно с открытым морским противостоянием в регионе





