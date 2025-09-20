Генконсульство России в Анталье сообщает об отсутствии обращений от россиян в связи с лесными пожарами

Генеральное консульство России в Анталье информирует об отсутствии обращений от российских граждан в связи с лесными пожарами в регионе. Диппредставительство находится в контакте с турецкими службами и отслеживает ситуацию.

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Анталье информирует об отсутствии новых обращений от российских граждан в связи с лесными пожарами, бушующими в различных районах курортного региона. Дипломатическое представительство поддерживает постоянный контакт с турецкими оперативными службами и тщательно отслеживает развитие ситуации на месте. В заявлении, сделанном для ТАСС, было отмечено: Новых обращений в генконсульство не поступало.

Генконсульство находится в контакте с соответствующими турецкими оперативными службами и продолжает отслеживать ситуацию. Ранее сообщалось о локализации лесных пожаров в районах Алиэфенди, Каргыджак и Испатлы в уезде Аланья, провинция Анталья. Огонь, бушевавший в этих районах, нанес ущерб примерно 400 гектарам сельскохозяйственных и лесных угодий, а также повредил две строящиеся виллы, одно садовое строение и одно транспортное средство. Тушение пожаров в двух других районах провинции продолжается, пожарные команды прилагают все усилия для ликвидации возгораний. В связи с опасностью распространения огня, в Аланье накануне была проведена эвакуация около 150 домов. В настоящее время жители начали возвращаться в свои дома по мере стабилизации ситуации. Пожарные службы сообщают о снижении риска распространения огня, что позволяет местным жителям постепенно возвращаться к нормальной жизни.\В пятницу вечером, в непосредственной близости от международного аэропорта Антальи, вспыхнул новый лесной пожар, охвативший территорию микрорайона Кунду, расположенного в районе Аксу. Этот район известен своими обширными лесными массивами и элитными отелями, что создало дополнительные сложности для спасательных операций. В связи с распространением огня, несколько отелей в зоне пожара были эвакуированы. Генеральное консульство России ранее сообщило о том, что среди эвакуированных были российские граждане. Для обеспечения безопасности и комфорта эвакуированные туристы были временно размещены в близлежащих гостиницах, расположенных за пределами зоны задымления и пожара. По мере успешного продвижения мер по тушению пожара, туристы постепенно возвращаются в свои отели, оценивая ущерб, нанесенный стихией, и восстанавливая привычный уклад жизни. Местные власти и спасательные службы продолжают работу по ликвидации последствий пожаров, оказывая необходимую поддержку пострадавшим и обеспечивая безопасность в регионе. Ведутся работы по оценке ущерба, нанесенного инфраструктуре, и принимаются меры для восстановления пострадавших территорий. Ситуация находится под постоянным контролем, и власти предпринимают все необходимые шаги для минимизации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечения безопасности граждан.\Помимо непосредственного ущерба, связанного с пожарами, власти инициировали ряд мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Проводятся проверки соблюдения правил пожарной безопасности в лесных массивах и на прилегающих территориях. Усилен контроль за возможными источниками возгорания, особенно в периоды повышенной пожарной опасности. Кроме того, планируется проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение осведомленности населения о мерах предосторожности и действиях в случае возникновения пожара. Местные власти также работают над улучшением координации между различными службами, участвующими в тушении пожаров, чтобы повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации. В регионе проводится оценка возможных экономических последствий пожаров, связанных с ущербом, нанесенным туристической инфраструктуре и сельскохозяйственному сектору. Эксперты разрабатывают планы по восстановлению пострадавших территорий, включая посадку новых деревьев и восстановление экосистем. Генеральное консульство России в Анталье продолжает внимательно следить за развитием ситуации и готово оказать необходимую консульскую поддержку российским гражданам, оказавшимся в зоне бедствия. Дипломатическое представительство рекомендует гражданам, находящимся в регионе, соблюдать меры предосторожности, следить за новостями и при необходимости обращаться за помощью





Лесные Пожары Анталья Генконсульство России Эвакуация Чрезвычайная Ситуация

