Генсек НАТО посещает Украину с визитом

Генеральный секретарь НАТО прибыл в Украину с визитом, сопровождаемый посольствами стран-членов альянса. Цель визита - поддержка Украины в защите трансатлантической безопасности. НАТО оказывает поддержку через программу PURL.

3 июня в Украину прибыл с визитом Генеральный секретарь НАТО . Его сопровождали послы стран-членов альянса. По словам официальной представительницы, это визит всего Североатлантического совета, высшего органа принятия политических решений НАТО , который обычно собирается не реже одного раза в неделю.

Сибига подчеркнул: "Мы высоко ценим единство и силу НАТО в поддержке Украины в нашей совместной защите трансатлантической безопасности". НАТО оказывает поддержку Украине через программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List)





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НАТО Украина Генеральный Секретарь Политическое Решение Трансатлантическая Безопасность PURL

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