Генерал-майор Попов раскрыл слабые места ПВО в борьбе с малыми БПЛА

Военный эксперт объяснил, почему современные системы противовоздушной обороны не всегда могут обнаружить малые беспилотники, и предложил новые методы защиты.

Генерал-майор Попов в интервью MK.ru подробно рассказал о проблемах современных систем противовоздушной обороны в обнаружении малых беспилотных летательных аппаратов. По его словам, стандартные зенитные ракетные комплексы способны засечь такие цели лишь на расстоянии до 20 километров, а на сверхмалых и предельно малых высотах их выявление становится крайне затруднительным.

«Мы активируем всю систему ПВО, но она либо не видит угрозу из-за помех от возвышенностей, лесных массивов, зданий и других высотных объектов, либо на высотах, где они обнаруживаются, их легко спутать с птицами или атмосферными явлениями», — пояснил военный эксперт. Он подчеркнул, что существующие технологии не всегда могут отличить БПЛА от естественных объектов, что создает серьезные риски для безопасности. Попов предложил внедрить дополнительные меры защиты, включая системы оповещения, работающие не только на основе радаров, но и звуковых сигналов.

Также он выразил уверенность в эффективности использования аэростатов с камерами и другими наблюдательными приборами для мониторинга воздушного пространства. В качестве примера он привел недавние инциденты в Екатеринбурге и Челябинской области. В субботу дрон повредил многоэтажное здание в Екатеринбурге, в результате чего девять человек обратились за медицинской помощью. В Челябинской области была предотвращена атака БПЛА на объект инфраструктуры, обошлось без жертв.

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога осудил действия Вооруженных Сил Украины, назвав их военным преступлением. Он заявил, что противник, не добиваясь успехов на фронте, прибегает к подлым атакам на гражданские объекты. В связи с этим эксперты и власти подчеркивают необходимость модернизации систем ПВО и внедрения новых технологий для защиты мирного населения





ПВО БПЛА Генерал-Майор Попов Атаки Дронов Уральский Федеральный Округ

