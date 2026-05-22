После ухода Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» болельщики клуба должны стать взрослее и не полагаться только на его талант. В статье обсуждается влияние Гвардиолы на футбол и клуб, а также как он меняет тренды и ломает устои в мире футбола.

Гвардиола : великий человек, который делает футбол еще интереснее. Но теперь «Сити» должен стать взрослее без него. Мне интересно, большая разница между болеть за Сити с года так 2010...например или всей здешней шпаной, которая себя считает "болельщика великого клуб а", которые болеют за этот клуб , как раз со времен пришествия Гвардиолы и Месси, года так, на три раньше?

Пеп это период Месси/Рон в тренерском мире, по настоящему цены мы узнаем только когда перестанем видеть каждую неделю что-то новое что привносит это лысый товарищ в футбол, только он имея достаточный авторитет смел менять тренды и ломать устои, а остальные могли только следовать этим трендам. Как болельщик Арсенала рад что Артете удалось одолеть своего наставника в непосредственной гонке, упусти он такой шанс думаю даже десять чемпионств подряд после его ухода не дало бы нужной уверенности, Гвардиоле можем только сказать All the best. 22 мая 2026, 17:21 Мне кажется, все гениальные идеи Пепа работают, когда ему подвозят нужных игроков. Работать с тем, что есть, как Эмери, он не будет





