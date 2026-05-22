Гвардиола: "Я понял, что пришло моё время. Ничто не вечно"

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Ноэль Гвардиола поделился своими мыслями о предстоящем уходе из клуба после сезона. Он работал в «Манчестер Сити» с 2016 года и считает, что пришло его время. "Ничто не вечно, если бы было, я был бы здесь. Вечными останутся чувства, люди, воспоминания, любовь, которую я испытываю к своему «Манчестер Сити». Этот город построен на труде. На упорном труде. Это видно по цвету кирпичей. По людям, которые приходили рано и оставались допоздна. Заводы. Панкхёрсты. Профсоюзы. Музыка. Просто промышленная революция и то, как она изменила мир. И я думаю, что я это понял, и мои команды тоже. Мы работали. Мы страдали. Мы боролись. И мы делали всё по-своему. По-своему. Тяжёлая работа бывает разной. Выезд в Борнмут, когда мы проиграли Премьер-лигу, и вы были там. Поездки в Стамбул, и вы тоже были там. Помните теракт на «Манчестер Арене», когда этот город показал миру, что такое настоящая сила? Не гнев. Не страх. Просто любовь. Сообщество. Единство. Объединённый город. Помните, как я потерял маму во время COVID и чувствовал, как этот клуб поддерживал меня. Болельщики, персонал, жители Манчестера, вы дали мне силы, когда они мне были больше всего нужны. Крис, мои дети, вся моя семья, вы были рядом, как всегда. Халдун, ты тоже был рядом. Игроки не забывают — каждое мгновение, каждый момент, меня, мой персонал, этот клуб, всё. всё, что мы сделали, мы сделали для всех вас. И вы были просто исключительными. Вы ещё не знаете об этом, но вы оставляете после себя наследие. Так что, когда моё время подходит к концу, радуйтесь. Oasis вернулись. Дамы и господа, спасибо вам за доверие. Спасибо за то, что подталкивали меня. Спасибо за вашу любовь ко мне. Тони Уолш в своём незабываемом стихотворении сказал про это место. Прости, Тони: это моё место. Ноэль… я был прав. Это было чертовски весело. Люблю вас всех", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити.

