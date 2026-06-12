Гасилин назвал Швейцарию фаворитом группы B на ЧМ-2026, Канада станет второй

Полузащитник сборной Ганы Пати пропустит первый матч команды на ЧМ‑2026 из‑за того, что ему отказали во въезде в Канаду. Гасилин заявил, что сборная Швейцарии займет первое место в группе B на чемпионате мира по футболу‑2026. Канада станет второй, а битва за третью строчку будет между Катаром и Боснией Герцеговиной.
в эфире «Матч ТВ» заявил, что сборная Швейцарии займет первое место в группе B на чемпионате мира по футбол у‑2026. — Швейцарцы для меня явный фаворит этой группы.
Катар и Босния будут биться за третью строчку. Канада станет второй, — сказал Гасилин в эфире программы «Все на Матч! » на «Матч ТВ». Сборные Канады и Боснии Герцеговины сыграли вничью 1:1.
Команды Катара и Швейцарии проведут свой матч в субботу, начало — в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч! Футбол 1», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Чемпионат мир
Чемпионат Мира Швейцария Канада Босния И Герцеговина Катар Гасилин
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