Гандбол. Суперлига-2025/2026: Зенит - чемпион регулярного чемпионата, драматичные матчи последнего тура

В мужской гандбольной Суперлиге-2025/2026 завершился регулярный чемпионат. "Зенит" занял первое место, ЦСКА выиграл Кубок России. Обзор последнего тура, результаты и самые яркие моменты.

Мужская гандбол ьная Суперлига -2025/2026 завершила регулярный чемпионат, подарив болельщикам массу захватывающих матчей и непредсказуемых результатов. Главной интригой была борьба за лидерство между « Зенит ом» и ЦСКА , которая развернулась на питерской площадке. Для « Зенит а» победа была жизненно необходима, чтобы обойти ЦСКА в турнирной таблице. Матч изобиловал тактическими хитростями, мощными атаками и напряжённой борьбой, напоминая скорее шахматную партию, чем обычный гандбол ьный поединок.

Первый тайм прошёл в равной борьбе, завершившись ничьей 17:17. Однако во втором тайме «Зенит» во главе с опытным тренером Дмитрием Торговановым перестроился на оборонительную схему 6-0, прижатую к дуге. Это стало для ЦСКА неожиданностью, и их атаки захлебнулись о непроницаемую защиту хозяев. Виртуозную игру продемонстрировал вратарь Виктор Киреев, который выдал впечатляющий процент надёжности, закрыв ворота на замок. В атаке блистали разыгрывающие Артём Кулак и Олег Луня, организовав слаженную игру и набрав 13 мячей на двоих. Победа «Зенита» со счётом 33:27 обеспечила команде первое место в регулярном чемпионате, подтвердив, что чемпионские амбиции команды живы, несмотря на некоторые сложности с составом в течение сезона. В другом матче «Пермские медведи» сделали всё возможное, чтобы занять второе место, разгромив «Каустик». Но это было недостаточно, так как «Зенит» одержал победу, оставив «Пермь» на третьем месте. Однако, учитывая высокую результативность пермской команды, в плей-офф они могут преподнести сюрпризы любому сопернику. В Снежинске «Динамо-Сунгуль» и «Чеховские медведи» провели принципиальный матч, который стал репетицией плей-офф. Хозяева площадки, почувствовав запах победы, оказали упорное сопротивление, а Дмитрий Калугин продемонстрировал невероятную результативность, реализовав все свои девять бросков. Однако «Чеховские медведи» не сдались без боя и в концовке вырвали победу благодаря решающему броску Ивана Шельменко за семь секунд до конца матча. Эта победа стала для чеховцев важным психологическим ударом перед предстоящими встречами плей-офф. В Омске «Скиф» пытался навязать борьбу ставропольскому «Виктору», но столкнулся с выдающейся игрой вратаря гостей Станислава Третынко, который продемонстрировал высокий процент надёжности. «Виктор» одержал победу, сохранив своё место в турнирной таблице. В Краснодаре состоялся матч между «МССУОР №2 – Академия» и СКИФом, который стал настоящим праздником гандбола. Иранские легионеры краснодарской команды Иман Джамали и Саджад Эстеки организовали впечатляющую атаку, забросив 17 мячей на двоих. СКИФ одержал победу и сохранил своё место в турнирной таблице. В Астрахани «Динамо» и «СГАУ-Саратов» боролись за важные очки в борьбе за выживание, демонстрируя бескомпромиссную борьбу и стремление сохранить место в Суперлиге. Завершившийся регулярный чемпионат Суперлиги показал, что борьба за чемпионство будет захватывающей. «Зенит», продемонстрировав волю к победе и командный дух, подтвердил свой статус претендента на титул. Другие команды, такие как «Пермские медведи» и «Чеховские медведи», показали, что способны навязать борьбу любому сопернику. Плей-офф обещает быть непредсказуемым и полным ярких матчей. Командам предстоит приложить максимум усилий, чтобы добиться успеха. Высокий уровень игры, продемонстрированный командами в последнем туре, свидетельствует о растущей популярности гандбола в России. Болельщики с нетерпением ждут решающих матчей плей-офф, предвкушая захватывающее зрелище и интригующую борьбу за чемпионский титул. Регулярный чемпионат Суперлиги предоставил массу эмоций и поводов для обсуждения, подготовив почву для захватывающей стадии плей-офф, где каждая команда будет бороться за свои шансы на успех. Отличная игра вратарей, результативность нападающих и тактические решения тренеров показали, что гандбол в России продолжает развиваться и радовать болельщиков.





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

