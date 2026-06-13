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Галсси: решение не вернёт мне упущенные моменты, но команда справилась с ситуацией

Motorsport News

Галсси: решение не вернёт мне упущенные моменты, но команда справилась с ситуацией
MotorsportFormula 1Galleo
📆6/13/2026 8:30 AM
📰championat
87 sec. here / 14 min. at publisher
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Галсли поделился эмоциями после успешной апелляции команды и признался, что решение не вернёт ему упущенные моменты. Вместо этого он гордится командой и результатом, который они достигли.

"Я безмерно рад за всю команду, очень горжусь ею и тем, как ребята боролись ради нас, чтобы добиться этого результата. Должен признаться, в воскресенье вечером я был в очень подавленном настроении.

Меня переполняли смешанные чувства: с одной стороны, гордился показанным результатом, с другой — был крайне опечален всей этой ситуацией и решением. В ней чувствовалась доля несправедливости, и я не был уверен, как будут развиваться события дальше. Но команда проделала потрясающую работу. Я очень горжусь Формулой-1 и ФИА за прозрачность и за то, что все признали свою ответственность.

Мы все знаем: когда на кону стоит всё — если посмотреть на мировые чемпионаты во всех видах спорта, — становится ясно, насколько всё может быть сложно. Думаю, сегодня это огромный шаг вперёд для нашего вида спорта. Это не вернёт мне того, что я потерял. Я уже смирился.

Как бы мне ни хотелось увидеть, как бы это было — просто остановиться на этом моменте, стоять на подиуме с принцем, праздновать вместе с ребятами. Именно такие мгновения делают карьеру особенной. Но этого не случилось, такова реальность. Придётся осуществить всё в другой раз.

Пока же я просто очень горжусь тем, как команда справилась с ситуацией, как они меня поддержали, отстояли нашу позицию и по-настоящему боролись. Очень хорошая новость. Немного странно отмечать такое в пятницу утром, но что есть, то есть, и я просто счастлив. Очки тоже важны.

Не стоит забывать, что 12 месяцев назад, да и даже полгода назад, мы находились в Абу-Даби в совершенно иной ситуации. Прошлый сезон был очень долгим. Машина не была конкурентоспособной, и коллектив приложил огромные усилия, чтобы переломить ситуацию при новых правилах. В этом году нам пока удаётся набирать баллы на каждом этапе.

Сейчас хороший период, позитивный настрой. Уверен, это создаст правильный импульс и принесёт много пользы в будущем" — приводит слова Гасли издание Motorsport

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