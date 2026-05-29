Газпром: Выручка за январь-март достигла 2,799 трлн руб., EBITDA составил 979 млрд руб.

Газпром, крупнейший российский энергетический и газовый гигант, опубликовал финансовые результаты за январь-март 2026 года. Выручка группы за этот период достигла 2,799 трлн руб., что стало рекордным показателем за последние три года. Выручка от продаж газа на внутреннем рынке выросла на 21% г/г до 600 млрд руб., а EBITDA составил 979 млрд руб., став максимальным квартальным результатом за последние три года. При этом операционные расходы, учитываемые при расчете EBITDA, снизились на 7%. Капитальные вложения компании сократились на 37% по сравнению с I кварталом 2025 г.
Выручка группы за январь-март достигла 2,799 трлн руб. Выручка от продаж газа на внутреннем рынке выросла на 21% г/г до 600 млрд руб. благодаря увеличению поставок российским потребителям на фоне затяжных холодов.
Показатель EBITDA составил 979 млрд руб. , что стало максимальным квартальным результатом за последние три года. При этом операционные расходы, учитываемые при расчете EBITDA, снизились на 7%. Капитальные вложения компании сократились на 37% по сравнению с I кварталом 2025 г.
В «Газпроме» отметили, что продолжают работу по снижению затрат и контролю долговой нагрузки. Скорректированный операционный денежный поток вырос на 7%, до 1,027 трлн руб. , а свободный денежный поток достиг 624 млрд руб. Скорректированный чистый долг за квартал уменьшился на 226 млрд руб. и составил 5,8 трлн руб.
Коэффициент «чистый долг/EBITDA» снизился до 1,91 против 2,07 на конец 2025 г. В компании также отметили, что на финансовый результат оказало влияние укрепление рубля к доллару на 15%, что сдерживало рост экспортной выручки
