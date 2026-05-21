Подписка. Вероятнее всего, указанный текст является частью кеша веб-страницы и содержит метаданные или атрибуты, такие как ссылки, навигационные области, иконки, некоторые из которых не могут быть отображены в vyčistenном виде. Чтобы обработать разумной и полной информацией, необходимо обработать остальную часть веб-страницы.

Газизов о голе 'Махачкалы' 'Уралу': 'ВАР не имел права вмешиваться по протоколу. Не засчитали бы этот мяч – забили бы с углового' – Боковой судья сразу показал гол, сейчас ни одна камера не показывает, гол это или нет.

Если брать по ВАР, по протоколу они не имели права вмешиваться. Не засчитали бы этот гол – значит, забили бы с углового. Они просматривали, видимо, не могли понять, есть гол или нет. Перед началом игры я разговаривал с Григорием Викторовичем (президент 'Урала' – SportPala) и сказал: 'Самое главное, чтобы не было судейских ошибок'.

Их я не видел, гол засчитан, значит был. У нас было всего 72 часа, поэтому ребята были чуть уставшие. Хотел бы отметить характер команды, реализацию моментов.

', 'Урал' – сильная команда, и, по мне, она сильнейшая по определенным вещам в лиге. Победа далась с большим трудом. От того, что мы так старались, наверное, нам Всевышний помог, но пока ничего не сделано. Основная задача будет стоять 23 числа, там все станет ясно.

', 'Думаю, что нам будет легче при своих трибунах. Мы лучше восстановимся, и будет совсем другая игра. Нет ничего сложнее в футболе, чем стыки. Я их проходил несколько раз и понимаю, насколько психология выше, чем все остальное.

И доля везения большая нужна, тут ничего не скажешь. Победит сильнейший - сказал Газизов.





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Призыв К Помощи Всевышнего Энергия И Характер Команды Сильная Команда Сильнейшая По Определению Способности Газизова Доля Везения Это Наш Колхоз Ошибка Шварце Разработка И Доверие Тренеру Можно Ли Зациклиться На Критике Нехватка Испанцев В 'Реале' Развитие Талантов Уровень Игроков Размер И Игровая Динамика Заключение О Чемпионатах России И Турции Объявление О Контракте С 'Зенитом'

United States Latest News, United States Headlines