ГТЛК переходит под управление ВЭБ.РФ для усиления технологического суверенитета России

Государственная транспортная лизинговая компания ГТЛК официально вошла в состав группы развития ВЭБ.РФ, что позволит компании расширить свои компетенции и перейти к системному финансированию высокотехнологичных инфраструктурных проектов.

Председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов в ходе своего выступления на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике официально подтвердил, что Государственная транспортная лизинг овая компания теперь входит в состав группы развития ВЭБ.

РФ. Эта сделка представляет собой значительный сдвиг в структуре управления одним из ключевых финансовых инструментов страны. ВЭБ. РФ получил в свою собственность более двенадцати миллионов акций, которые ранее принадлежали Министерству транспорта России, а также несколько миллионов акций в доверительное управление, приобретенных за счет средств Фонда национального благосостояния.

Данный шаг не является случайным, так как планы по передаче активов обсуждались еще с прошлого года. Теперь перед ГТЛК стоят принципиально новые задачи, выходящие за рамки традиционного транспортного лизинга. Речь идет о развитии глубоких компетенций в области промышленного лизинга сложного технологического оборудования, что требует длинных инвестиций и системной экспертизы. ГТЛК, обладая портфелем около трех триллионов рублей и статусом системообразующей организации, станет мостом между государственными стратегическими приоритетами и рыночными механизмами реализации.

Генеральный директор ГТЛК Михаил Парнев подчеркнул, что, несмотря на смену акционера, операционная деятельность компании останется стабильной. Система корпоративного управления, темпы работы и общая устойчивость предприятия сохранены в полном объеме. Однако стратегический горизонт планирования расширяется. С 2025 года компания получила официальный статус института развития, став седьмым участником группы ВЭБ.

РФ в этом качестве. Это означает, что роль ГТЛК трансформируется из простого поставщика техники в активного формирователя рынков. Теперь компания будет заниматься масштабированием новых технологических решений, обеспечивая их полноценный переход в промышленную эксплуатацию. Особое внимание будет уделено поддержке спроса на отечественную высокотехнологичную продукцию.

В перечень финансируемых направлений входят не только самолеты, вертолеты и железнодорожный подвижной состав, но и современные морские и речные суда, космические аппараты, беспилотные авиационные системы и передовое ИТ-оборудование. Таким образом, компания становится ключевым звеном в цепочке достижения технологического лидерства России. Экспертное сообщество оценивает этот переход как логичный и необходимый шаг для консолидации усилий по достижению национальных целей. Вадим Ковригин из РЭУ им.

Г. В. Плеханова отмечает, что ГТЛК переходит от модели отраслевого инструмента, работавшего по отдельным программам, к системной проектной модели финансирования инфраструктуры. Это позволяет встроить компанию в единый контур институтов развития, создавая полноценную экосистему. Юлия Грищенко из Финансового университета добавляет, что интеграция позволит синхронизировать создание инфраструктуры, за которую отвечает ВЭБ. РФ, с поставками необходимой техники через ГТЛК.

Такой синергетический эффект уже демонстрировался в проектах модернизации городского электротранспорта и теперь будет масштабирован на всю страну. Кроме того, с финансовой точки зрения, как отмечает Роман Романовский из агентства Эксперт РА, работа в структуре ВЭБ. РФ обеспечит ГТЛК более оперативный доступ к масштабному фондированию. Это может привести к снижению ставок по пассивам и оптимизации работы с облигационным рынком.

В конечном итоге, объединение ресурсов двух мощных организаций ускорит обновление технологического парка страны и создаст условия для стремительного внедрения инноваций в транспортном и промышленном секторах





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ГТЛК ВЭБ.РФ Лизинг Институты Развития Технологический Суверенитет

United States Latest News, United States Headlines