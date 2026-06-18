В.Путин: Укрепляем отношения с Камбодже, развиваем торгово-инвестиционные связи

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Камбоджи с успешным проведением саммита Россия – АСЕАН и обсудил двусторонние отношения, торгово-инвестиционные связи и культурно-гуманитарную сферу.

В.Путин: Уважаемый господин Премьер-министр! Начну с того, что Камбоджа – наш давний друг и партнёр. В мае этого года мы отметили 70-летие дипломатических отношений. Наша страна помогала, как известно, в становлении камбоджийской государственности.

При содействии СССР в Камбодже построен крупный госпиталь и технологический институт, введены в эксплуатацию объекты энергетической, сельскохозяйственной, телекоммуникационной, морской, транспортной инфраструктуры. Многие из этих объектов и по сей день продолжают служить на благо камбоджийцев. Смотрите также Саммит Россия – АСЕАН 18 июня 2026 года Сегодня российско-камбоджийские отношения продолжают поступательно развиваться. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 2 процента.

Конечно, это мало, эта цифра не отвечает имеющемуся у нас потенциалу. Над активизацией торгово-инвестиционных связей работают правительства наших стран. Эти вопросы обсуждались буквально сегодня утром здесь, в Казани, на встрече сопредседателей двусторонней межправкомиссии. Госпожа Лут является сопредседателем с нашей стороны.

Заинтересованы в расширении контактов по линии деловых кругов двух стран. В ноябре 2025 года Камбоджу посетили представители крупных российских компаний. Это «Автоваз», «Газ», «КамАЗ», «Мираторг» и другие. Камбоджийская делегация была представлена на состоявшемся 3–6 июня Петербургском международном экономическом форуме.

Приглашаем ваши компании принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 1–4 сентября и Российской энергетической неделе в Москве в октябре этого года. Укрепляется взаимодействие между нашими странами в культурно-гуманитарной сфере. В марте в Пномпене успешно прошли дни российской культуры. Продолжаем оказывать содействие Камбодже в сфере подготовки кадров.

Высшее образование в России уже получили более 8000 подданных вашей страны. В настоящее время обучаются порядка 160 камбоджийских студентов, в нынешнем учебном году выделено ещё 63 стипендии. Уважаемый господин Премьер-министр! У нас давние, повторяю, отношения.

Объём нашего сотрудничества увеличивается, и сегодня мы этому очень рады. Ещё раз добро пожаловать. Нам есть о чём поговорить. Хун Манет (как переведено): Спасибо, господин Президент!

Прежде всего позвольте мне поздравить Вас с успешным проведением саммита Россия – АСЕАН, приуроченного к 35-й годовщине. Хотел бы также выразить признательность Правительству и дружественному народу России за продемонстрированное моей делегации гостеприимство. Для меня большая честь передать наилучшие пожелания от Его Величества Короля Нородома Сиамони, а также Председателя Сената Хун Сена Вашему превосходительству и руководству России. Поздравляю российский народ с недавно прошедшим Днём России.

У нас богатая история, мы отмечаем 70-ю годовщину дипломатических отношений. На протяжении семи десятилетий Камбоджа придавала большое значение нашей традиционной дружбе и долгосрочному сотрудничеству с Российской Федерацией. Мы всегда с благодарностью вспоминаем ту поддержку и помощь, которую оказал СССР Камбодже во время наиболее сложного периода в нашей истории в 1979 году. Мы благодарны вкладу России в развитие в социально-экономической сфере в Камбодже, несмотря на меняющийся глобальный ландшафт.

Мы продолжаем активно развивать отношения с Россией и Китаем на основе общих интересов. Россия остаётся важным и надёжным партнёром нашей страны. Россия играет важную роль в региональных и глобальных делах, в частности в рамках ООН, в повышении важности голоса Глобального Юга и улучшении взаимосвязанности с азиатским регионом. Надеюсь на успешные переговоры.

Надеюсь, что мы сможем поднять наше сотрудничество на новые высоты. Благодарю Вас





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Россия Камбоджа Двусторонние Отношения Торгово-Инвестиционные Связи Культурно-Гуманитарная Сфера

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