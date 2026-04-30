В «Зарядье» открылся первый в России Музей пластических фигур

Москва, 30 апреля – В парке «Зарядье» состоялось торжественное открытие первого в России Музея пластических фигур. На церемонии присутствовали высокопоставленные гости, среди которых директор парка Иван Демидов, руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, а также легендарные личности, связанные с историей страны.

Особое внимание привлекли дочь легендарного Штирлица Анну Тихонову, дочь Валентины Терешковой и Андрияна Николаева Елена, а также легендарный хоккеист Владислав Третьяк. Корреспондент aif.ru пообщался с Анной Тихоновой, которая поделилась своими впечатлениями о фигуре своего отца.

«Как говорится, что-то похоже, а что-то – и не очень», – интеллигентно прокомментировала она. «Понятно, что мне, наверное, угодить сложнее, чем всем. Но хорошо, что он здесь есть. Мы ходили два раза на «Мосфильм», давали советы скульпторам.

После первого нашего визита они разломали фигуру полностью, и сказали, что делать Тихонова оказалось сложнее, чем всех остальных. И больше такой сложности в своей жизни они не предполагают». На вопрос журналиста, как Вячеслав Васильевич, известный своей скромностью, отнесся бы к такому памятнику, Анна Тихонова ответила: «Он был человеком очень прозорливым. И естественно, предполагал, что ему будут делать памятники и писать о нем книги.

Цену себе он знал. Так что для него это не было бы неожиданностью». Музей пластических фигур в «Зарядье» – это уникальный проект, который объединяет современные технологии и исторические образы. Здесь представлены фигуры выдающихся личностей, созданные с использованием инновационных материалов и методов.

Экспозиция включает не только известных актеров и спортсменов, но и ученых, политиков и других значимых фигур. Музей призван не только сохранить память о великих людях, но и вдохновить новых поколений на достижения. В ходе церемонии открытия было отмечено, что этот проект станет важной культурной достопримечательностью Москвы, привлекая как местных жителей, так и туристов. В ближайшее время планируется проведение ряда образовательных программ и мероприятий, которые позволят посетителям глубже познакомиться с историей и личностями, представленными в музее





