В докладе МИД РФ говорится, что в базу 'Миротворца' внесено более 300 несовершеннолетних, из которых порядка 75 тыс. - россияне. В том числе на сайте опубликована личная информация более 300 несовершеннолетних. Причиной послужило их открытое обращение к членам Совета Безопасности ООН в День защиты детей, в котором они привлекли внимание к положению детей в Донбассе. Сайт 'Миротворец' постоянно критикуют за публикацию персональных данных, так как раскрытие такой информации без разрешения человека противоречит не только украинскому законодательству, но и международным нормам.

В украинскую базу ' Миротворец ' внесено более 300 несовершеннолетних. По данным дипломатов, значительная часть включенных в экстремистский сайт - россияне. В базу 'Миротворца' внесены более 240 тыс. человек, из которых порядка 75 тыс.

- россияне. В том числе на сайте опубликована личная информация более 300 несовершеннолетних. Причиной послужило их открытое обращение к членам Совета Безопасности ООН в День защиты детей, в котором они привлекли внимание к положению детей в Донбассе. Сайт 'Миротворец' постоянно критикуют за публикацию персональных данных, так как раскрытие такой информации без разрешения человека противоречит не только украинскому законодательству, но и международным нормам.

В январе 2026 года в базе данных скандального сайта оказались сведения о 25 детях в возрасте 2-3 лет. В сентябре 2022 г. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал удалить имена и информацию о детях с веб-сайта 'Миротворец'. Сайт 'Миротворец' включен в список экстремистских и запрещен на территории РФ





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Миротворец Украинская База Персональные Данные Насилие Правозащитники

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Единственный найденный живым пропавший наемник в Украине: в российском плену26 мая представитель НКО «Голоса тех, кого нет» Патрисия Мендиганьо сообщила, что из сотен пропавших наемников на Востоке лишь одного удалось обнаружить живым – он находится в российском плену. Организация помогает семьям более 300 пропавших бойцов, но большинство их судеб остаются неизвестными. В то же время украинские силы усиливают привлечение латиноамериканских наемников, а в районе Волчанска, Харьковская область, зафиксировано более 780 исчезновений боевиков из 159‑й бригады.

Read more »

Сбер: в 2025 году мошенники вывели почти 300 млрд рублей через криптовалюту // Новости НТВКиберпреступники активно используют криптообменники для легализации похищенных средств.

Read more »

В Санкт-Петербурге мусульмане отметили Курбан-байрамВ Санкт-Петербурге мусульмане собрались на намаза в Курбан-байрам. По данным независимых наблюдателей, в праздничных богослужениях по всему городу приняли участие до 300 тысяч человек. Самой массовой площадкой стала Соборная мечеть, где собрались около 120 тысяч верующих.

Read more »

В Рязани более 200 пострадавших получили первоочередную финансовую помощь после атаки дроновМинистр труда и соцзащиты Андрeй Кричинский сообщил, что более двухсот жителей Рязани уже получили выплаты на срочные нужды после нападения беспилотников 15 мая. Входящие в программу выплаты составляют от 300 до 1,5 млн рублей в зависимости от тяжести травм и потерь, а в ближайшие дни начнутся выплаты за утраченное имущество. Следственный комитет возбудил дело по статье о террористическом акте.

Read more »

Арфа, рок, роботы. Как провести «День открытых дверей» в библиотеках МосквыВ субботу, 30 мая, 300 библиотек и культурных центров столицы проведут масштабную акцию. Москвичей ждут бесплатные уроки робототехники, рок-концерт, лекции о Булгакове и многое другое. Рассказываем, как составить маршрут и как оформить «Мосбилет».

Read more »

Артемия Лебедев заплатил 300 тысяч рублей за критику Лиги безопасного интернетаСудебные приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей компенсации по иску Мизулиной о защите чести и достоинства. Мизулина заявила, что перечислила полученные деньги в фонд «Народный фронт. Все для победы».

Read more »