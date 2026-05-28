В украинскую базу 'Миротворец' внесено более 300 несовершеннолетних, значительная часть россиян

5/28/2026 2:18 AM
В докладе МИД РФ говорится, что в базу 'Миротворца' внесено более 300 несовершеннолетних, из которых порядка 75 тыс. - россияне. В том числе на сайте опубликована личная информация более 300 несовершеннолетних. Причиной послужило их открытое обращение к членам Совета Безопасности ООН в День защиты детей, в котором они привлекли внимание к положению детей в Донбассе. Сайт 'Миротворец' постоянно критикуют за публикацию персональных данных, так как раскрытие такой информации без разрешения человека противоречит не только украинскому законодательству, но и международным нормам.

В январе 2026 года в базе данных скандального сайта оказались сведения о 25 детях в возрасте 2-3 лет. В сентябре 2022 г. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал удалить имена и информацию о детях с веб-сайта 'Миротворец'. Сайт 'Миротворец' включен в список экстремистских и запрещен на территории РФ

