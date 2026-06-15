В соборе Петрозаводска установили восстановленную икону Николая Чудотворца, а полиция задержала серийных воров из храмов

В Крестовоздвиженском соборе после реставрации вернули на место древнюю икону, порубленную топором в советские годы. Также сообщается о задержании подозреваемых в кражах из нескольких церквей.

В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска после многолетнего забвения и кропотливой реставрации вновь установили древний образ святителя Николая Чудотворца. Эта икона была порублена топором в послереволюционные годы, а затем случайно обнаружена несколько лет назад при капитальном ремонте в подвале приходского дома.

Она хранит память о трагических событиях церковной истории: её разбили на несколько фрагментов, а лик чудотворца грубо стесали лезвием топора. Специалисты потратили почти год, чтобы по частицам возродить утраченную святыню. Они склеили деревянную основу и устранили все повреждения. Самым трудным этапом оказалось восстановление лика - требовалось не только владение ремеслом, но и духовная смелость, чтобы заново явить образ. 14 июня, в воскресный день, полностью восстановленный образ святителя Николая занял своё историческое место в соборе.

Прихожане с особым трепетом молились перед иконой, прошедшей через раны, подобные ранам Христовым. Тем временем оперативники задержали подозреваемых в череде краж из церквей. Злоумышленники успели обворовать храмы в Ярославской, Костромской и Вологодской областях. Обыски у фигурантов позволили найти украденные ценности, общая стоимость которых, по предварительным данным, достигла 500 тысяч рублей.

Преступники действовали с особым цинизмом, похищая не только иконы, но и церковную утварь. Сейчас они находятся под стражей, расследование продолжается





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