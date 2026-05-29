📆5/29/2026 2:16 AM
В семье Путина и Кабаевой работали гувернеры и гувернантки с Запада. Ожидается, что в 2026 году на зарплату трем гувернанткам вероятных детей Путина и Кабаевой было потрачено не менее 3,5 млн рублей.

Фактически, это были высококвалифицированные специалисты, работающие в России. Согласно полученным данным за последние 9 лет, наймом иностранных учителей для младших детей Путина занимаются двоюродные сестры Алины Кабаевой - Олеся Федина и Екатерина Головачева. В документах не упоминаются ни Путин, ни Кабаева. Дети в них указаны только как подопечные.

Однако в одном из документов за 2019 год, фигурирует имя Иван Федин. При этом сына Олеси Фединой зовут по-другому, указывают авторы расследования. При работе с детьми сотрудникам запрещалось навязывать им свои религиозные, политические или идеологические взгляды, а также затрагивать темы сексуального воспитания и ЛГБТК+. Олеся Федина в 2019 году говорила гувернанткам, что Иван к четырем годам должен быть постоянно погружен в языковую ванну, а его английская речь должна звучать как речь грамотного европейца.

Схожие требования, по словам расследователей, выдвигались и к обучению немецкому языку. Большинство упоминавшихся в документах преподавателей на вопросы не ответили. Головачева, Федина, представитель Алины Кабаевой и спикер Кремля Дмитрий Песков также проигнорировали отправленные им вопросы, указывают расследователи. Мария Калиничева работала учительницей в Забайкальском крае.

В сельской школе один из учеников записал на диктофон ее антивоенную речь. За этим последовали донос, визит сотрудников ФСБ и отъезд Марии в Германию. Сейчас она живет в Берлине, работает в детском саду, учится, завела кота! О ней и об истории ее побега из России снят документальный фильм.

Путин Кабаева Гувернеры Гувернантки Запад Семья Путин Кабаева

 

