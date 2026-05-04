В свердловском детском саду приостановлена работа пищеблока из-за вспышки кишечной инфекции

Сысертский районный суд приостановил работу пищеблока детского сада №8 в поселке Большой Исток Свердловской области после вспышки кишечной инфекции. Выявлены нарушения санитарных норм и правил. Заболели девять детей, у одного подтвержден ротавирусный энтерит.

В Свердловской области, в поселке Большой Исток, детский сад №8 столкнулся с серьезной проблемой – вспышкой кишечной инфекции, которая привела к приостановке работы пищеблока на целый месяц.

Решение о приостановке деятельности было принято Сысертским районным судом по результатам рассмотрения административного дела, возбужденного в отношении образовательного учреждения. Суд установил, что Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение “Основная общеобразовательная школа №30”, к которой структурно относится детский сад, допустило нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что создало угрозу возникновения массовых инфекционных заболеваний. Данные действия квалифицируются как административное правонарушение в соответствии с частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ.

Эпидемиологическое расследование, проведенное сотрудниками Роспотребнадзора, выявило целый ряд нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов в работе пищеблока детского сада. Эти нарушения, по мнению специалистов, и стали причиной вспышки инфекции среди воспитанников. В ходе расследования были зафиксированы недостатки в соблюдении правил хранения продуктов, температурного режима, а также в организации процесса приготовления пищи и дезинфекции помещений. Важно отметить, что подобные нарушения могут привести к серьезным последствиям для здоровья детей, особенно учитывая их восприимчивость к инфекционным заболеваниям.

Администрация детского сада и школы обязана была обеспечить соблюдение всех санитарных норм и правил, но, к сожалению, этого не было сделано, что и привело к сложившейся ситуации. Приостановка работы пищеблока – это вынужденная мера, направленная на предотвращение дальнейшего распространения инфекции и защиту здоровья детей. В течение месяца будут проведены все необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений и приведению пищеблока в соответствие с санитарными требованиями.

После этого будет проведена повторная проверка, и только после получения положительного заключения Роспотребнадзора пищеблок сможет возобновить свою работу. Первые случаи заболевания у детей в детском саду №8 были зарегистрированы во второй половине апреля. За медицинской помощью обратились девять воспитанников, у одного из которых лабораторные исследования подтвердили ротавирусный энтерит – острое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, вызываемое ротавирусом. Ротавирусная инфекция характеризуется высокой заразностью и может быстро распространяться в детских коллективах.

Симптомы ротавирусного энтерита включают тошноту, рвоту, диарею, повышение температуры тела и боли в животе. В тяжелых случаях заболевание может привести к обезвоживанию организма и потребовать госпитализации. В связи с этим, важно своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении первых признаков заболевания и соблюдать правила личной гигиены, такие как частое мытье рук с мылом. Стоит отметить, что аналогичная ситуация сложилась и в городе Муроме Владимирской области, где было зарегистрировано более 600 случаев кишечной инфекции.

Это свидетельствует о необходимости усиления контроля за соблюдением санитарных норм и правил в образовательных учреждениях и других местах массового пребывания людей, особенно в период сезонного роста заболеваемости кишечными инфекциями. Власти Свердловской области и Владимирской области принимают все необходимые меры для локализации вспышек инфекции и предотвращения дальнейшего распространения заболеваний. Особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий и информированию населения о мерах профилактики





