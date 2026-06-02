Минобрнауки объявило о введении обязательных курсов по истории, основам российской государственности, философии и русскому языку для всех студентов российских вузов, независимо от специальности. Также планируется увеличение бюджетных мест и переход на новую систему высшего образования с пилотным проектом в 2023 году и массовым запуском в 2027/2028 учебном году.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обеспечивает функционирование образовательных программ. Валерий Фальков, возглавляющий Минобрнауки , сообщил, что в российских вузах для всех студентов, независимо от выбранной специальности и формы обучения, станут обязательными четыре дисциплины: история , основы российской государственности, философия и русский язык .

Это заявление прозвучало на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Министр также анонсировал увеличение количества бюджетных мест на 250 по сравнению с прошлым годом. В марте правительство утвердило перечень профессий и специальностей по 300 направлениям подготовки. Указанные изменения являются частью перехода России на новую систему высшего образования.

Пилотный проект стартовал в мае 2023 года, а массовый запуск запланирован на 2027/2028 учебный год





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Высшее Образование Обязательные Дисциплины Минобрнауки Бюджетные Места Новая Система Образования История Российская Государственность Философия Русский Язык

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